На 46-м километре трассы Екатеринбург — Серов водитель насмерть сбил лося. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Автомобиль Chevrolet насмерть сбил лося, выбежавшего внезапно на трассу. Водителя автомобиля госпитализировали», — рассказали очевидцы в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» во «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Это не первый случай ДТП с участием лосей в регионе. В сентябре прошлого года водитель не успел среагировать и столкнулся с животным, в результате чего скончался один из пассажиров. Животное также погибло.
Обновлено 1 мая 09:00
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что в результате ДТП водитель транспортного средства и находившаяся рядом с ним пассажирка — женщина 1986 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Дикое животное погибло на месте происшествия.
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