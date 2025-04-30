30 апреля 2025

Водитель насмерть сбил лося на свердловской трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителя с травмами доставили в больницу
Водителя с травмами доставили в больницу Фото:

На 46-м километре трассы Екатеринбург — Серов водитель насмерть сбил лося. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Автомобиль Chevrolet насмерть сбил лося, выбежавшего внезапно на трассу. Водителя автомобиля госпитализировали», — рассказали очевидцы в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» во «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Это не первый случай ДТП с участием лосей в регионе. В сентябре прошлого года водитель не успел среагировать и столкнулся с животным, в результате чего скончался один из пассажиров. Животное также погибло.

Обновлено 1 мая 09:00

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что в результате ДТП водитель транспортного средства и находившаяся рядом с ним пассажирка — женщина 1986 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Дикое животное погибло на месте происшествия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 46-м километре трассы Екатеринбург — Серов водитель насмерть сбил лося. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Автомобиль Chevrolet насмерть сбил лося, выбежавшего внезапно на трассу. Водителя автомобиля госпитализировали», — рассказали очевидцы в группе «Екатеринбург — Серов (Online)» во «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU отправил запрос в Госавтоинспекцию Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Это не первый случай ДТП с участием лосей в регионе. В сентябре прошлого года водитель не успел среагировать и столкнулся с животным, в результате чего скончался один из пассажиров. Животное также погибло. Обновлено 1 мая 09:00 В пресс-службе региональной Госавтоинспекции URA.RU сообщили, что в результате ДТП водитель транспортного средства и находившаяся рядом с ним пассажирка — женщина 1986 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. Дикое животное погибло на месте происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...