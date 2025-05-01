Аналитик высказался о повышении цен после слияния «Магнита» и «Азбуки вкуса»

Чумаков: после слияния «Магнита» и «Азбуки вкуса» цены не вырастут
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После слияния с «Азбукой вкуса» «Магнит» может перейти в премиальный сегмент
После слияния с «Азбукой вкуса» «Магнит» может перейти в премиальный сегмент Фото:

После слияния сетей магазинов «Магнит» и «Азбука вкуса» не ожидается повышение цен, так как они ориентируются на различные категории покупателей и функционируют в отдельных ценовых нишах. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

«Стоимость продуктов в компании в рамках схожего вида деятельности, но работающие в разном ценовом сегменте, остается прежним, потому что если они поменяются, то произойдет размытие позиционирования магазинов», — рассказал Чумаков в беседе с  радио Sputnik. Он добавил, что для сети «Азбука вкуса» слияние открывает перспективы для выхода на рынки новых городов, а для ритейлера «Магнит» сделка представляет шанс закрепиться в премиальном сегменте. 

Однако, по словам Чумакова, существует вероятность упрощения ассортимента «Азбуки вкуса» со стороны «Магнита». Итоги интеграции станут заметны в течение полугода-года после завершения сделки, отметил эксперт. 

Ранее «Магнит» заключил соглашение о покупке контрольной доли в сети «Азбука вкуса». Сделка охватывает торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге. Оценочная сумма приобретения составляет от 30 до 35 миллиардов рублей, передает «Царьград».

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После слияния сетей магазинов «Магнит» и «Азбука вкуса» не ожидается повышение цен, так как они ориентируются на различные категории покупателей и функционируют в отдельных ценовых нишах. Об этом сообщил генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков. «Стоимость продуктов в компании в рамках схожего вида деятельности, но работающие в разном ценовом сегменте, остается прежним, потому что если они поменяются, то произойдет размытие позиционирования магазинов», — рассказал Чумаков в беседе с  радио Sputnik. Он добавил, что для сети «Азбука вкуса» слияние открывает перспективы для выхода на рынки новых городов, а для ритейлера «Магнит» сделка представляет шанс закрепиться в премиальном сегменте.  Однако, по словам Чумакова, существует вероятность упрощения ассортимента «Азбуки вкуса» со стороны «Магнита». Итоги интеграции станут заметны в течение полугода-года после завершения сделки, отметил эксперт.  Ранее «Магнит» заключил соглашение о покупке контрольной доли в сети «Азбука вкуса». Сделка охватывает торговые точки в Москве и Санкт-Петербурге. Оценочная сумма приобретения составляет от 30 до 35 миллиардов рублей, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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