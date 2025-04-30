Камская ГЭС впервые за два года откроет все затворы для пропуска половодья

Камская ГЭС впервые за два года откроет все затворы водосливной плотины. Это решение связано с рекордным снегопадом 28 апреля. Об этом сообщается на сайте Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»).
«Камская ГЭС 1 мая 2025 года после двухлетнего отсутствия транзитного пропуска через водосливную плотину откроет все 23 затвора водосливной плотины для пропуска паводковых вод. Такое решение принято в соответствии с режимом, установленным Росводресурсами. Одним из факторов, повлиявших на изменения гидрологической обстановки, в первую очередь, стал рекордный снегопад, прошедший 28 апреля», — говорится в пресс-релизе станции.
Со состоянию на 30 апреля уровень воды в верхнем бьефе достиг отметки 105,57 м, а в нижнем бьефе — 89,65 м. Среднесуточный приток воды за 29 апреля составил 9 150 кубометров в секунду, при этом расход составлял 3739 кубометров в секунду.
С 2 мая общий среднесуточный расход через турбины и водосброс увеличится до 6000 кубометров в секунду, в результате чего уровень воды в нижнем бьефе может достичь отметки 91,30 м. Дальнейшее регулирование сбросных расходов будет зависеть от развития весеннего половодья и решений Росводресурсов.
Ранее URA.RU рассказывало, что на Камском гидроузле началось весеннее половодье. Пропуск паводковых вод осуществлялся в штатном режиме. По прогнозам метеорологов, в период с 1 по 7 мая в регионе выпадет двухнедельная норма осадков в виде дождей. Ожидается рост уровня воды в реках, он связан и с таянием снега, который выпал в 29-29 апреля.
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