Весеннее половодье началось на Камской ГЭС

На Камском гидроузле началось весеннее половодье. Пропуск паводковых вод осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро»).
«В минувшие выходные приток воды к створу Камской ГЭС превысил 1000 кубометров в секунду, что ознаменовало начало весеннего половодья на Камском гидроузле. Пропуск половодья ведется в штатном режиме», — говорится в пресс-релизе станции.
По состоянию на 11 апреля уровень верхнего бьефа составляет 102,43 метра при полной отметке наполнения водохранилища в 108,5 метров. Суммарный приток к створу Камской ГЭС за 11 апреля составил 2100 кубометров в секунду, среднесуточный расход через Камский гидроузел составил 1016 кубометров в секунду.
Согласно прогнозам Пермского центра гидрометеорологии, общий объем половодья в 2025 году ожидается на уровне 32,0 ± 5,0 куб км, что сопоставимо с показателями прошлого года (33,7 куб км). Пиковый приток в Камское водохранилище может достичь 11 000 ± 2 100 кубометров в секунду.
Режим работы ГЭС в паводковый период (с 21 марта по 10 апреля) установлен Федеральным агентством водных ресурсов в диапазоне сбросных расходов 900-1000 кубометров в секунду. Контроль за работой гидроузла осуществляют профильные ведомства с учетом интересов всех водопользователей.
Как рассказывало ранее URA.RU, по данным регионального МЧС, Пермский край готов к прохождению паводка и весеннего половодья. В случае негативного сценария подтоплены будут 17 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.
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