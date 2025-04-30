В Челябинске объявили о запуске новых автобусных маршрутов с мая

В Челябинске с 1 мая отменяются автобусы, следующие по маршрутам №14, №52, но взамен вводятся новые — №14а и №52а. Об этом сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
«В Челябинске в мае отменяются автобусные маршруты №14 Новосинеглазово — ЖД Вокзал, №52 Областная больница — Исаково. Взамен введены новые маршруты», — сообщила пресс-служба перевозчика в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Автобус №14а запустят по маршруту от Новосинеглазово, по улице Игумека до железнодорожного вокзала, а далее по Свободы автобус доедет до площади Революции, повернет на Воровского, Блюхера. Конечная остановка на АМЗ. По маршруту планируется запустить десять автобусов большого класса (БК) с интервалом движения в 16 минут в пиковые часы.
Автобус №52а проследует от Исаково по улице Игуменка, также до железнодорожного вокзала, по Доватора, Воровского и Блюхера. Здесь планируется запустить два больших автобуса с интервалом движения в 50 минут.
С 1 мая в Челябинске увеличено количество автобусов, следующих по маршрутам: №1 ЖД Вокзал — Аэропорт (запустят десять автобусов БК с интервалом в 15 минут в пик); №31 ЧМК — Академика Королева (шесть автобусов БК с интервалом в 26 минут в пик); №44 ЧМК — Соколиная гора (добавляется рейс с Каштака на 20:59); №45 ЧВВАКУШ — Аэропорт (шесть автобусов БК с интервалом в 30 минут в пик); №80 11-й микрорайон — Парк Гагарина (добавляются рейсы от 11 микрорайона: в 12:30, 14:45. От Парка Гагарина — в 11:45, 14:00); КМ3 с 5 по 7 мая будет работать только в утренний пик.
С 1 мая трамвай № 2 ЧЭМК — Областная больница в рабочие дни будет увеличен до двух вагонов. Расписание трамвайных маршрутов также немного измениться, сообщил перевозчик.
В Челябинске 1 мая из-за легкоатлетической эстафеты несколько изменено движение общественного транспорта. Движение по проспекту Ленина, по улицам Коммуны, Энтузиастов, Тернопольской, Володарского, Красной и другим перекрыто до 15:00.
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