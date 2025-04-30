30 апреля 2025

В Кургане создадут десятки «виртуальных» парковок для электросамокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Для электросамокатов появятся «виртуальные» парковки
Для электросамокатов появятся «виртуальные» парковки Фото:

В Кургане планируют сделать более 70 «виртуальных» парковок для электросамокатов и установить на все средства передвижения номера. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона в ходе встречи с представителями сервиса кикшеринга и чиновниками администрации города.

«Планируется организовать 75 „виртуальных парковок“. До конца мая будет нанесена разметка для парковки самокатов. Представители компаний, предоставляющих средства индивидуальной мобильности в аренду озвучили, что за оставлении самоката не в месте парковки предусмотрены штрафы и блокировка аккаунта», — сообщили в ГАИ. Кроме того, до 1 июня на каждый электросамокат будет установлен номер для упрощения поиска пользователей в случае совершения ДТП.

В ходе рабочей встречи также были определены четыре зоны, где катание на электросамокатах запрещено и будет автоматически блокироваться. К ним относится площадь имени Ленина, Парк Победы, Троицкая площадь, а также территория мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах.

Всего в Кургане функционирует 98 точек раздачи самокатов. В них сдается в аренду порядка 500 единиц СИМ. Увеличение количества подобной техники может повлиять на рост количества дорожно-транспортных происшествий с их участием, считают в ГАИ. 

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В Кургане планируют сделать более 70 «виртуальных» парковок для электросамокатов и установить на все средства передвижения номера. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона в ходе встречи с представителями сервиса кикшеринга и чиновниками администрации города. «Планируется организовать 75 „виртуальных парковок“. До конца мая будет нанесена разметка для парковки самокатов. Представители компаний, предоставляющих средства индивидуальной мобильности в аренду озвучили, что за оставлении самоката не в месте парковки предусмотрены штрафы и блокировка аккаунта», — сообщили в ГАИ. Кроме того, до 1 июня на каждый электросамокат будет установлен номер для упрощения поиска пользователей в случае совершения ДТП. В ходе рабочей встречи также были определены четыре зоны, где катание на электросамокатах запрещено и будет автоматически блокироваться. К ним относится площадь имени Ленина, Парк Победы, Троицкая площадь, а также территория мемориального комплекса воинам-зауральцам, погибшим в локальных войнах. Всего в Кургане функционирует 98 точек раздачи самокатов. В них сдается в аренду порядка 500 единиц СИМ. Увеличение количества подобной техники может повлиять на рост количества дорожно-транспортных происшествий с их участием, считают в ГАИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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