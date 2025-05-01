В Японии автомобиль въехал в группу школьников

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На текущий момент полиция проводит допрос водителя автомобиля
На текущий момент полиция проводит допрос водителя автомобиля Фото:

В западной части Японии автомобиль совершил наезд на семерых учащихся начальной школы. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK. 

«Днем семеро детей были сбиты автомобилем возле начальной школы в районе Нишинари, Осака. Предполагается, что дети — ученики начальной школы», — сообщило NHK.

Шестеро детей находятся в сознании, по состоянию еще одного ребенка ведется уточнение. На текущий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и проводят допрос водителя транспортного средства.

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В западной части Японии автомобиль совершил наезд на семерых учащихся начальной школы. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.  «Днем семеро детей были сбиты автомобилем возле начальной школы в районе Нишинари, Осака. Предполагается, что дети — ученики начальной школы», — сообщило NHK. Шестеро детей находятся в сознании, по состоянию еще одного ребенка ведется уточнение. На текущий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и проводят допрос водителя транспортного средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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