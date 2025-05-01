В Японии автомобиль въехал в группу школьников

В западной части Японии автомобиль совершил наезд на семерых учащихся начальной школы. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.
«Днем семеро детей были сбиты автомобилем возле начальной школы в районе Нишинари, Осака. Предполагается, что дети — ученики начальной школы», — сообщило NHK.
Шестеро детей находятся в сознании, по состоянию еще одного ребенка ведется уточнение. На текущий момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия и проводят допрос водителя транспортного средства.
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