Секретарь свердловского обкома застрелил студента, не убравшего картошку

04 мая 2025 в 11:04 Размер текста - 17 +

В тылу шла своя война. Иногда рьяное желание выполнить план любой ценой заканчивалось трагически Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Огромный вклад в победу над фашизмом внес советский, в том числе свердловский тыл. Но иногда рвение выполнить указы Сталина приводило к трагедии. Одна из таких случилась в Талицком районе, где секретарь райкома пристрелил студента, который ушел с колхозного поля. О трагическом эпизоде рассказано в книге «Победа. Одна на всех», ее выпустили в Екатеринбурге к юбилею Победы. «В Талицком районе, в колхозе им. Молотова, 9 октября 1944 года секретарь райкома ВКП (б) Седых Г. М. в результате преступного поведения внезапным выстрелом смертельно ранил студента торгового техникума Агеева К. А., который через несколько часов скончался. Дело было таким образом. Утром 9 октября, проезжая по полям, Седых заметил, что группа студентов направлялась на станцию, чтобы выехать домой. В этот день выпал снег, в районе еще много было не убрано хлеба и картофеля. Седых вместо того, чтобы выяснить причины ухода, поговорить с людьми, разъяснить им обстановку, начал преступно, хулигански вести себя — обнажил оружие и потребовал возвратиться на поля», — цитирует издание письмо секретаря Свердловского обкома в Управление кадров ЦК ВКП (б). Большинство студентов возвратилось, а Агеев, предположительно, вступил с Седых в дискуссию. Тот грубо толкнул студента, пистолет не был на предохранителе, и произошел выстрел. Парень был смертельно ранен. Его доставили в сельсовет, где после нескольких часов мучений он скончался. Видя такое положение, Седых пытался покончить жизнь самоубийством, но неудачно. О дальнейшей его судьбе в книге не сказано. Старания выполнить наказы Сталина любой ценой иногда приводили к трагедии Фото: скрин книги «Победа. Одна на всех» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Огромный вклад в победу над фашизмом внес советский, в том числе свердловский тыл. Но иногда рвение выполнить указы Сталина приводило к трагедии. Одна из таких случилась в Талицком районе, где секретарь райкома пристрелил студента, который ушел с колхозного поля. О трагическом эпизоде рассказано в книге «Победа. Одна на всех», ее выпустили в Екатеринбурге к юбилею Победы. «В Талицком районе, в колхозе им. Молотова, 9 октября 1944 года секретарь райкома ВКП (б) Седых Г. М. в результате преступного поведения внезапным выстрелом смертельно ранил студента торгового техникума Агеева К. А., который через несколько часов скончался. Дело было таким образом. Утром 9 октября, проезжая по полям, Седых заметил, что группа студентов направлялась на станцию, чтобы выехать домой. В этот день выпал снег, в районе еще много было не убрано хлеба и картофеля. Седых вместо того, чтобы выяснить причины ухода, поговорить с людьми, разъяснить им обстановку, начал преступно, хулигански вести себя — обнажил оружие и потребовал возвратиться на поля», — цитирует издание письмо секретаря Свердловского обкома в Управление кадров ЦК ВКП (б). Большинство студентов возвратилось, а Агеев, предположительно, вступил с Седых в дискуссию. Тот грубо толкнул студента, пистолет не был на предохранителе, и произошел выстрел. Парень был смертельно ранен. Его доставили в сельсовет, где после нескольких часов мучений он скончался. Видя такое положение, Седых пытался покончить жизнь самоубийством, но неудачно. О дальнейшей его судьбе в книге не сказано.