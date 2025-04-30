«Вы лучшие»: губернатор Шумков выступил с важным обращением к землякам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с 1 Мая — Днем Весны и Труда. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале, отметив особую гордость за трудящихся курганцев и присвоение звания «Город трудовой доблести».
«Дорогие мои земляки. В этом году мы с особым чувством гордости и уважения к труду встречаем Праздник Первомая. Кургану указом Президента России присвоено звание „Город трудовой доблести“ и просто потому, что вы лучшие. Спасибо вам за это», — сказал глава региона.
Вадим Шумков также отметил, что по итогам года область показала лидерские позиции по основным экономическим показателям. По его словам, несмотря на сложные вызовы — пандемию, военные действия, природные катастрофы — жители региона проявили трудолюбие и сплоченность, что позволило добиться высоких результатов в промышленности, сельском хозяйстве, а также росте заработных плат и валового продукта.
В Кургане 1 Мая празднуется различными праздничными концертами и мастер-классами. В вечерней программе на Троицкой площади перед горожанами выступят ансамбль «Цветень» и Заслуженная артистка РФ Пелагея. В завершении Дня Весны и Труда запустят праздничный салют.
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