30 апреля 2025

«Вы лучшие»: губернатор Шумков выступил с важным обращением к землякам

Губернатор Шумков поздравил курганцев с 1 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков поздравил земляков с Первомаем
Губернатор Вадим Шумков поздравил земляков с Первомаем Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с 1 Мая — Днем Весны и Труда. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале, отметив особую гордость за трудящихся курганцев и присвоение звания «Город трудовой доблести».

«Дорогие мои земляки. В этом году мы с особым чувством гордости и уважения к труду встречаем Праздник Первомая. Кургану указом Президента России присвоено звание „Город трудовой доблести“ и просто потому, что вы лучшие. Спасибо вам за это», — сказал глава региона.

Вадим Шумков также отметил, что по итогам года область показала лидерские позиции по основным экономическим показателям. По его словам, несмотря на сложные вызовы — пандемию, военные действия, природные катастрофы — жители региона проявили трудолюбие и сплоченность, что позволило добиться высоких результатов в промышленности, сельском хозяйстве, а также росте заработных плат и валового продукта.

В Кургане 1 Мая празднуется различными праздничными концертами и мастер-классами. В вечерней программе на Троицкой площади перед горожанами выступят ансамбль «Цветень» и Заслуженная артистка РФ Пелагея. В завершении Дня Весны и Труда запустят праздничный салют. 

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с 1 Мая — Днем Весны и Труда. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале, отметив особую гордость за трудящихся курганцев и присвоение звания «Город трудовой доблести». «Дорогие мои земляки. В этом году мы с особым чувством гордости и уважения к труду встречаем Праздник Первомая. Кургану указом Президента России присвоено звание „Город трудовой доблести“ и просто потому, что вы лучшие. Спасибо вам за это», — сказал глава региона. Вадим Шумков также отметил, что по итогам года область показала лидерские позиции по основным экономическим показателям. По его словам, несмотря на сложные вызовы — пандемию, военные действия, природные катастрофы — жители региона проявили трудолюбие и сплоченность, что позволило добиться высоких результатов в промышленности, сельском хозяйстве, а также росте заработных плат и валового продукта. В Кургане 1 Мая празднуется различными праздничными концертами и мастер-классами. В вечерней программе на Троицкой площади перед горожанами выступят ансамбль «Цветень» и Заслуженная артистка РФ Пелагея. В завершении Дня Весны и Труда запустят праздничный салют. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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