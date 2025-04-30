30 апреля 2025

Прокуратура подключилась к проверке жуткого ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области. Фото

Прокуратура начала проверку ДТП с четырьмя погибшими в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло поздно вечером 30 апреля на трассе Южноуральск – Магнитогорск
ДТП произошло поздно вечером 30 апреля на трассе Южноуральск – Магнитогорск Фото:

Прокуратура начала проверку огненного ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе. Вечером 30 апреля в аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Прокуратура Верхнеуральского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на 106 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск, в результате которого погибло четыре человека. Прокурор района Артур Хибатуллин выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, позже оценят, насколько соблюдались правила безопасности дорожного движения. Сейчас проверка поставлена на контроль.

ДТП произошло поздно вечером 30 апреля на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Тогда водитель 34 лет на автомобиле Kia Ceed направлялся в сторону Магнитогорска, выехал на встречную полосу. Там произошло касательное столкновение с Kia Rio, управлял которой водитель 1992 года рождения. Затем первый автомобиль продолжил движение и совершил лобовое столкновение с Honda Freed, за рулем был водитель 1983 года рождения. После удара Kia Ceed съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.

Прокуратура организовала проверку по факту огненного ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе
Прокуратура организовала проверку по факту огненного ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе
Фото:

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Прокуратура начала проверку огненного ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе. Вечером 30 апреля в аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Прокуратура Верхнеуральского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на 106 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск, в результате которого погибло четыре человека. Прокурор района Артур Хибатуллин выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб», — сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, позже оценят, насколько соблюдались правила безопасности дорожного движения. Сейчас проверка поставлена на контроль. ДТП произошло поздно вечером 30 апреля на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Тогда водитель 34 лет на автомобиле Kia Ceed направлялся в сторону Магнитогорска, выехал на встречную полосу. Там произошло касательное столкновение с Kia Rio, управлял которой водитель 1992 года рождения. Затем первый автомобиль продолжил движение и совершил лобовое столкновение с Honda Freed, за рулем был водитель 1983 года рождения. После удара Kia Ceed съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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