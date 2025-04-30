Прокуратура начала проверку огненного ДТП на автодороге Южноуральск-Магнитогорск в Верхнеуральском районе. Вечером 30 апреля в аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Прокуратура Верхнеуральского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на 106 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск, в результате которого погибло четыре человека. Прокурор района Артур Хибатуллин выехал на место происшествия для координации действий оперативных служб», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, позже оценят, насколько соблюдались правила безопасности дорожного движения. Сейчас проверка поставлена на контроль.
ДТП произошло поздно вечером 30 апреля на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Тогда водитель 34 лет на автомобиле Kia Ceed направлялся в сторону Магнитогорска, выехал на встречную полосу. Там произошло касательное столкновение с Kia Rio, управлял которой водитель 1992 года рождения. Затем первый автомобиль продолжил движение и совершил лобовое столкновение с Honda Freed, за рулем был водитель 1983 года рождения. После удара Kia Ceed съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.
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