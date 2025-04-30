В Тюмени состоялся торжественный митинг, посвященный присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести». В нем приняли участие ветераны, представители тюменских властей и местные жители.
«Тюменцы возложили цветы к мемориалу. Первыми вышли представители областного правительства, городской администрации, депутаты. За ними ветераны, а впоследствии и тюменские школьники», — передает информацию с места событий корреспондент URA.RU.
Среди представителей тюменских властей на мероприятии присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Максим Афанасьев, председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова. Также в память о подвиге тюменцев цветы возложили их заместители.
«С первых дней войны все тюменцы объединились и единым трудовым фронтом стали помогать бойцам. Так получилось, что 27 предприятий были эвакуированы в Тюмень, благодаря сему город стал полноценной промышленной площадкой, где производили все необходимое для фронта, а также лечили раненых. Мы видим, как важно передавать память трудового тыла подрастающему поколению. Каждый год тюменцы традиционно возлагают цветы к стеле „Доблести“. Мы, как никто знаем, что наши предки ковали победу на фронте и в тылу», — поделился значением данного события мэр Тюмени Максим Афанасьев.
Также у стелы «Город трудовой доблести» состоялся праздничный салют. Выстрелы в небо совершили из нескольких ружей курсанты тюменских военных училищ.
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