В Перми официально стартовала речная навигация. Первые пассажирские рейсы отправились от речного вокзала 1 мая. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
«В Прикамье стартовала речная навигация! Сегодня первые рейсы отправились в путь. Уверен, что в это дождливое утро путешественники уже оценили возможность подождать свой рейс в уютном здании вокзала», — написал Махонин.
С понедельника по четверг по маршруту Пермь–Закамск–Краснокамск будет курсировать «Экоходъ-2». В мае он будет ходить по укороченному маршруту до Закамска, а с июня — до Краснокамска. В навигацию 2025 года появятся рейсы в Сарапул на скоростном судне «Метеор-120Р». Туристам также доступны экскурсии в Коми-Пермяцкий округ, гастрономические и кинокруизы и новые маршруты муниципалитетов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 1 мая спустя 20 лет вновь открывается речной вокзал. На нем появились билетные кассы, зал ожидания, пункты питания и гардероб, позднее обустроят камеры хранения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!