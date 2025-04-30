30 апреля 2025

В Перми открыли речную навигацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые в этом сезоне пассажиры отплыли от речного вокзала
Первые в этом сезоне пассажиры отплыли от речного вокзала Фото:

В Перми официально стартовала речная навигация. Первые пассажирские рейсы отправились от речного вокзала 1 мая. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

«В Прикамье стартовала речная навигация! Сегодня первые рейсы отправились в путь. Уверен, что в это дождливое утро путешественники уже оценили возможность подождать свой рейс в уютном здании вокзала», — написал Махонин.

С понедельника по четверг по маршруту Пермь–Закамск–Краснокамск будет курсировать «Экоходъ-2». В мае он будет ходить по укороченному маршруту до Закамска, а с июня — до Краснокамска. В навигацию 2025 года появятся рейсы в Сарапул на скоростном судне «Метеор-120Р». Туристам также доступны экскурсии в Коми-Пермяцкий округ, гастрономические и кинокруизы и новые маршруты муниципалитетов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 1 мая спустя 20 лет вновь открывается речной вокзал. На нем появились билетные кассы, зал ожидания, пункты питания и гардероб, позднее обустроят камеры хранения. 

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В Перми официально стартовала речная навигация. Первые пассажирские рейсы отправились от речного вокзала 1 мая. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. «В Прикамье стартовала речная навигация! Сегодня первые рейсы отправились в путь. Уверен, что в это дождливое утро путешественники уже оценили возможность подождать свой рейс в уютном здании вокзала», — написал Махонин. С понедельника по четверг по маршруту Пермь–Закамск–Краснокамск будет курсировать «Экоходъ-2». В мае он будет ходить по укороченному маршруту до Закамска, а с июня — до Краснокамска. В навигацию 2025 года появятся рейсы в Сарапул на скоростном судне «Метеор-120Р». Туристам также доступны экскурсии в Коми-Пермяцкий округ, гастрономические и кинокруизы и новые маршруты муниципалитетов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 1 мая спустя 20 лет вновь открывается речной вокзал. На нем появились билетные кассы, зал ожидания, пункты питания и гардероб, позднее обустроят камеры хранения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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