Речной вокзал в Перми вновь примет пассажиров

Завтра, 1 мая, в Перми откроется речной вокзал по улице Монастырской, 2к1. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.
«Билетные кассы расположены на первом этаже здания. На цокольном этаже находятся зал ожидания, пункты питания и гардероб, позднее также обустроят камеры хранения», — говорится в сообщении. Для удобства пассажиров в здании установлены навигационные таблички и информационные табло с расписанием прибытия и отправления судов. В весенне-летний период на вокзале будут усилены меры безопасности.
С 2017 года в здании Речного вокзала расположен мультимедийный парк «Россия — моя история». В 2024 году краевые власти решили возобновить работу вокзала. Помещения разделили, чтобы разместить зал ожидания для пассажиров и музей. Предполагается, что пассажиропоток составит более 200 тысяч человек в год.
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