В Курганской области заработная плата работников бюджетной сферы, включая руководителей школ, больниц и детских садов, с 1 июля вновь увеличится на 10%. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков.
«Отрадно, что зарплата бюджетников и муниципальных служащих, включая руководителей школ, больниц, детских садов, на которых лежит большая ответственность, подрастает. Однако с предыдущих десятилетий там было оставлено много „долгов“. Потому с 1 июля будет очередное, уже четвертое за 1,5 года, 10-процентное увеличение для еще 18 тысяч сотрудников этой сферы», — написал Шумков в своем telegram-канале.
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