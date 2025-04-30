30 апреля 2025

Курганским бюджетникам увеличат зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганским бюджетникам увеличат зарплаты на 10%
Курганским бюджетникам увеличат зарплаты на 10% Фото:

В Курганской области заработная плата работников бюджетной сферы, включая руководителей школ, больниц и детских садов, с 1 июля вновь увеличится на 10%. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков.

«Отрадно, что зарплата бюджетников и муниципальных служащих, включая руководителей школ, больниц, детских садов, на которых лежит большая ответственность, подрастает. Однако с предыдущих десятилетий там было оставлено много „долгов“. Потому с 1 июля будет очередное, уже четвертое за 1,5 года, 10-процентное увеличение для еще 18 тысяч сотрудников этой сферы», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что тысячи курганских ветеранов и бюджетников получат выплаты. Их обещали выплатить до 1 Мая.

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В Курганской области заработная плата работников бюджетной сферы, включая руководителей школ, больниц и детских садов, с 1 июля вновь увеличится на 10%. Об этом заявил глава региона Вадим Шумков. «Отрадно, что зарплата бюджетников и муниципальных служащих, включая руководителей школ, больниц, детских садов, на которых лежит большая ответственность, подрастает. Однако с предыдущих десятилетий там было оставлено много „долгов“. Потому с 1 июля будет очередное, уже четвертое за 1,5 года, 10-процентное увеличение для еще 18 тысяч сотрудников этой сферы», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что тысячи курганских ветеранов и бюджетников получат выплаты. Их обещали выплатить до 1 Мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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