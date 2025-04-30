30 апреля 2025

Первомайскую эстафету в Перми открыли маскоты и мотоциклисты. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета началась с юмора
Эстафета началась с юмора Фото:

В Перми стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Как и каждый год 1 мая на стадионе «Динамо» собрались спортсмены всех возрастов. Открыли состязания мотопробег и забег людей в костюмах различных животных.

«Проиграл в забеге маскотов Мамонтенок. Зато в костюмах людям явно теплее, чем спортсменам — на улице сегодня холодно и ветрено», — отметил фотокорреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.

Из-за проведения легкоатлетической эстафеты сегодня перекрыты центральные улицы Перми. Временно изменены маршруты некоторых трамваев и автобусов. 

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В Перми стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Как и каждый год 1 мая на стадионе «Динамо» собрались спортсмены всех возрастов. Открыли состязания мотопробег и забег людей в костюмах различных животных. «Проиграл в забеге маскотов Мамонтенок. Зато в костюмах людям явно теплее, чем спортсменам — на улице сегодня холодно и ветрено», — отметил фотокорреспондент URA.RU, находящийся на месте событий. Из-за проведения легкоатлетической эстафеты сегодня перекрыты центральные улицы Перми. Временно изменены маршруты некоторых трамваев и автобусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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