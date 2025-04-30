Эстафета началась с юмора
В Перми стартовала традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда». Как и каждый год 1 мая на стадионе «Динамо» собрались спортсмены всех возрастов. Открыли состязания мотопробег и забег людей в костюмах различных животных.
«Проиграл в забеге маскотов Мамонтенок. Зато в костюмах людям явно теплее, чем спортсменам — на улице сегодня холодно и ветрено», — отметил фотокорреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.
Из-за проведения легкоатлетической эстафеты сегодня перекрыты центральные улицы Перми. Временно изменены маршруты некоторых трамваев и автобусов.
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