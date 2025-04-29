В Перми из-за проведения легкоатлетической эстафеты 1 мая перекроют центральные улицы. Власти напомнили горожанам, что-то из-за ограничений временно будут изменены маршруты некоторых трамваев и автобусов.
«Общественный транспорт 1 мая будет курсировать по измененным маршрутам. После праздничного салюта работа по ряду направлений будет продолжена. Также в 23:20 со станции Перми II отправится электричка по кольцевому маршруту», — указано в telegram-канале «Пермский транспорт».
С 19:00 30 апреля по 17:00 1 мая 2025 будет ограничено движение транспорта на улицах:
- Комсомольский проспект (по обеим сторонам, от Пушкина до дома №67 по Комсомольскому проспекту);
- Краснова (от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта).
С 11:45 до 17:00 1 мая будет прекращено движение транспорта на улицах:
- улице Краснова (от улицы Пушкина до улицы Газеты Звезда);
- улице Революции (от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда);
- улице Швецова (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда);
- улице Глеба Успенского (от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта);
- улице Тимирязева (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда);
- улице 1-й Красноармейской (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда);
- улице Полины Осипенко (от улицы Пионерской до улицы Газеты Звезда).
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев пригласил пермяков и гостей прикамской столицы на 95-ю легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Звезда». Он будет ее ведущим. Спортивный праздник пройдет на стадионе «Динамо».
Погода в Перми в первые дни мая обещает преподнести новые сюрпризы. В День весны и труда многие сервисы обещают дождь со снегом.
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