29 апреля 2025

Маршруты автобусов и трамваев в Перми изменят из-за первомайской эстафеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вводят с 30 апреля
Ограничения вводят с 30 апреля Фото:

В Перми из-за проведения легкоатлетической эстафеты 1 мая перекроют центральные улицы. Власти напомнили горожанам, что-то из-за ограничений временно будут изменены маршруты некоторых трамваев и автобусов.

«Общественный транспорт 1 мая будет курсировать по измененным маршрутам. После праздничного салюта работа по ряду направлений будет продолжена. Также в 23:20 со станции Перми II отправится электричка по кольцевому маршруту», — указано в telegram-канале «Пермский транспорт».

С 19:00 30 апреля по 17:00 1 мая 2025 будет ограничено движение транспорта на улицах:

  • Комсомольский проспект (по обеим сторонам, от Пушкина до дома №67 по Комсомольскому проспекту);
  • Краснова (от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта).

С 11:45 до 17:00 1 мая будет прекращено движение транспорта на улицах:

  • улице Краснова (от улицы Пушкина до улицы Газеты Звезда);
  • улице Революции (от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда);
  • улице Швецова (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда);
  • улице Глеба Успенского (от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта);
  • улице Тимирязева (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда);
  • улице 1-й Красноармейской (от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда);
  • улице Полины Осипенко (от улицы Пионерской до улицы Газеты Звезда).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев пригласил пермяков и гостей прикамской столицы на 95-ю легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Звезда». Он будет ее ведущим. Спортивный праздник пройдет на стадионе «Динамо».

Погода в Перми в первые дни мая обещает преподнести новые сюрпризы. В День весны и труда многие сервисы обещают дождь со снегом.

Движение по центральным городским улицам будет перекрыто
Движение по центральным городским улицам будет перекрыто
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Автобусы и трамваи отправляют в объезд перекрытым участкам
Автобусы и трамваи отправляют в объезд перекрытым участкам
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В Перми из-за проведения легкоатлетической эстафеты 1 мая перекроют центральные улицы. Власти напомнили горожанам, что-то из-за ограничений временно будут изменены маршруты некоторых трамваев и автобусов. «Общественный транспорт 1 мая будет курсировать по измененным маршрутам. После праздничного салюта работа по ряду направлений будет продолжена. Также в 23:20 со станции Перми II отправится электричка по кольцевому маршруту», — указано в telegram-канале «Пермский транспорт». С 19:00 30 апреля по 17:00 1 мая 2025 будет ограничено движение транспорта на улицах: С 11:45 до 17:00 1 мая будет прекращено движение транспорта на улицах: Ранее комментатор Дмитрий Губерниев пригласил пермяков и гостей прикамской столицы на 95-ю легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Звезда». Он будет ее ведущим. Спортивный праздник пройдет на стадионе «Динамо». Погода в Перми в первые дни мая обещает преподнести новые сюрпризы. В День весны и труда многие сервисы обещают дождь со снегом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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