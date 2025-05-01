Пригожин ответил на угрозы Валерии от СБУ из-за клипа

Пригожин: желание проверить Валерию демонстрирует дегенеративное мышление СБУ
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Пригожин уточнил, что клип Валерии был снят не в зоне СВО
Пригожин уточнил, что клип Валерии был снят не в зоне СВО Фото:

Продюсер Иосиф Пригожин охарактеризовал как проявление «дегенеративного мышления» инициативу украинских спецслужб провести проверку в отношении певицы Валерии из-за видеоклипа, где артистка исполняет композицию «С чего начинается Родина» на фоне разрушенных зданий. Об этом Пригожин заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? <...> Я не знаю, что у этих людей в головах»— рассказал продюсер изданию.

Пригожин пояснил, что видеоролик был снят не в зоне проведения специальной военной операции, как предполагали некоторые, а на площадке «Москино». По его словам, запись являлась репетицией перед участием в программе «Квартирник». Подготовка проходила на фоне декораций к фильму «В списках не значился», премьера которого состоится сегодня.

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Продюсер Иосиф Пригожин охарактеризовал как проявление «дегенеративного мышления» инициативу украинских спецслужб провести проверку в отношении певицы Валерии из-за видеоклипа, где артистка исполняет композицию «С чего начинается Родина» на фоне разрушенных зданий. Об этом Пригожин заявил в беседе с «Газетой.Ru». «Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? <...> Я не знаю, что у этих людей в головах»— рассказал продюсер изданию. Пригожин пояснил, что видеоролик был снят не в зоне проведения специальной военной операции, как предполагали некоторые, а на площадке «Москино». По его словам, запись являлась репетицией перед участием в программе «Квартирник». Подготовка проходила на фоне декораций к фильму «В списках не значился», премьера которого состоится сегодня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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