Пригожин ответил на угрозы Валерии от СБУ из-за клипа

Продюсер Иосиф Пригожин охарактеризовал как проявление «дегенеративного мышления» инициативу украинских спецслужб провести проверку в отношении певицы Валерии из-за видеоклипа, где артистка исполняет композицию «С чего начинается Родина» на фоне разрушенных зданий. Об этом Пригожин заявил в беседе с «Газетой.Ru».
«Дегенеративное мышление представителей СБУ и остальных видеть в нас врагов, не чтить и не уважать память отдавших жизни за нашу жизнь, за нашу свободу, понимаете? <...> Я не знаю, что у этих людей в головах»— рассказал продюсер изданию.
Пригожин пояснил, что видеоролик был снят не в зоне проведения специальной военной операции, как предполагали некоторые, а на площадке «Москино». По его словам, запись являлась репетицией перед участием в программе «Квартирник». Подготовка проходила на фоне декораций к фильму «В списках не значился», премьера которого состоится сегодня.
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