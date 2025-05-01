Депутат Госдумы предупредил о новых штрафах для водителей с 1 мая

С 1 мая 2025 года размер штрафа за проезд автомобиля на запрещающий сигнал светофора будет увеличен до 2 500 рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев.
«С 1 мая 2025 года будет повышен штраф за проезд автомобиля на красный свет. Непутевому водителю за такое правонарушение придется заплатить до 2,5 тыс. рублей», — рассказал Толмачев в беседе Финансы Mail. Кроме того, депутат отметил, что за остановку на пешеходном переходе водителю грозит штраф в три тысячи рублей.
Выезд на встречную полосу влечет наказание в виде штрафа в семь тысяч рублей или лишения прав на срок до полугода. За нарушение правил пересечения железнодорожных путей (в том числе проезд вне переезда, на красный сигнал, остановку на путях или проезд при приближении поезда) предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей и возможное лишение водительских прав до шести месяцев.
По словам Толмачева, число камер, фиксирующих подобные нарушения, будет увеличено. Такие меры связаны с тем, что многие водители начинают осознавать ответственность только после назначения крупных штрафов, отметил депутат.
С 1 сентября также вступают в силу обновленные правила проведения медицинского освидетельствования водителей. Одним из ключевых изменений станет возможность взятия крови у тяжело пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий без обязательного проведения стандартного теста на алкоголь по выдыхаемому воздуху, передает «Царьград».
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