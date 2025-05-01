Порядка 40% запасов природных металлов Украины расположены на территориях, контролируемых Российской Федерацией. Об этом сообщили украинские аналитические центры We Build Ukraine и Национальный институт стратегических исследований.
«Около 40% металлических ресурсов Украины в настоящее время находятся под российским контролем», — передал Reuters, ссылаясь на данные аналитиков. Там уточнили, что в настоящее время на территории Украины отсутствуют действующие промышленные рудники по добыче редкоземельных металлов.
В январе текущего года была прекращена работа единственной украинской шахты по добыче коксующегося угля, находящейся за пределами Покровска — города, за который продолжаются боевые действия с участием российских войск. За период конфликта Россия установила контроль как минимум над двумя украинскими месторождениями лития: одно расположено в Донецкой области, другое — в Запорожской области на юго-востоке страны. В то же время лицензии на разработку литиевых месторождений в центральной части Кировоградской области остаются под контролем украинских властей.
Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2024 году на проведение геологоразведочных работ выделено беспрецедентное финансирование в размере 450 миллиардов рублей. Эти средства предназначены для устранения нехватки стратегически важных сырьевых ресурсов, а также для освоения месторождений редких металлов, передает «Царьград».
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