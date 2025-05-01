Reuters: около 40% металлов Украины принадлежат России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине отсутствуют рудники по добыче редкоземельным металлов
На Украине отсутствуют рудники по добыче редкоземельным металлов Фото:

Порядка 40% запасов природных металлов Украины расположены на территориях, контролируемых Российской Федерацией. Об этом сообщили украинские аналитические центры We Build Ukraine и Национальный институт стратегических исследований. 

«Около 40% металлических ресурсов Украины в настоящее время находятся под российским контролем», — передал Reuters, ссылаясь на данные аналитиков. Там уточнили, что в настоящее время на территории Украины отсутствуют действующие промышленные рудники по добыче редкоземельных металлов.

В январе текущего года была прекращена работа единственной украинской шахты по добыче коксующегося угля, находящейся за пределами Покровска — города, за который продолжаются боевые действия с участием российских войск. За период конфликта Россия установила контроль как минимум над двумя украинскими месторождениями лития: одно расположено в Донецкой области, другое — в Запорожской области на юго-востоке страны. В то же время лицензии на разработку литиевых месторождений в центральной части Кировоградской области остаются под контролем украинских властей.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2024 году на проведение геологоразведочных работ выделено беспрецедентное финансирование в размере 450 миллиардов рублей. Эти средства предназначены для устранения нехватки стратегически важных сырьевых ресурсов, а также для освоения месторождений редких металлов, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Порядка 40% запасов природных металлов Украины расположены на территориях, контролируемых Российской Федерацией. Об этом сообщили украинские аналитические центры We Build Ukraine и Национальный институт стратегических исследований.  «Около 40% металлических ресурсов Украины в настоящее время находятся под российским контролем», — передал Reuters, ссылаясь на данные аналитиков. Там уточнили, что в настоящее время на территории Украины отсутствуют действующие промышленные рудники по добыче редкоземельных металлов. В январе текущего года была прекращена работа единственной украинской шахты по добыче коксующегося угля, находящейся за пределами Покровска — города, за который продолжаются боевые действия с участием российских войск. За период конфликта Россия установила контроль как минимум над двумя украинскими месторождениями лития: одно расположено в Донецкой области, другое — в Запорожской области на юго-востоке страны. В то же время лицензии на разработку литиевых месторождений в центральной части Кировоградской области остаются под контролем украинских властей. Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2024 году на проведение геологоразведочных работ выделено беспрецедентное финансирование в размере 450 миллиардов рублей. Эти средства предназначены для устранения нехватки стратегически важных сырьевых ресурсов, а также для освоения месторождений редких металлов, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...