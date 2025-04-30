30 апреля 2025

Машина загорелась напротив ЦУМа в Тюмени. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар оперативно ликвидировали
Пожар оперативно ликвидировали Фото:

В Тюмени рядом с ЦУМом воспламенился отечественный автомобиль. Данную информацию с места событий сообщил корреспондент информационного агентства URA.RU.

«Напротив Цветного бульвара рядом с ТЦ загорелся автомобиль. Дым шел из-под капота. Оперативно приехали пожарные. Возгорание успешно ликвидировано», — отметил журналист.

В пресс-службе МЧС информационному агентству также подтвердили эту информацию. На тушение привлекались две единицы пожарной техники, а также восемь человек личного состава.

Как в диалоге с информагентством подчеркнула владелица автомобиля, буквально накануне из места возгорания был извлечен салонный фильтр. Тюменка оставила машину всего на час, после чего пришла, когда машина горела. Спасатели считают, что причиной пожара стало замыкание проводки, однако эта информация еще будет уточняться.

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В Тюмени рядом с ЦУМом воспламенился отечественный автомобиль. Данную информацию с места событий сообщил корреспондент информационного агентства URA.RU. «Напротив Цветного бульвара рядом с ТЦ загорелся автомобиль. Дым шел из-под капота. Оперативно приехали пожарные. Возгорание успешно ликвидировано», — отметил журналист. В пресс-службе МЧС информационному агентству также подтвердили эту информацию. На тушение привлекались две единицы пожарной техники, а также восемь человек личного состава. Как в диалоге с информагентством подчеркнула владелица автомобиля, буквально накануне из места возгорания был извлечен салонный фильтр. Тюменка оставила машину всего на час, после чего пришла, когда машина горела. Спасатели считают, что причиной пожара стало замыкание проводки, однако эта информация еще будет уточняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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