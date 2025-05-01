В Приморском крае неизвестные совершили акт вандализма в отношении стелы, расположенной возле памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в поселке Заводской. Об этом сообщил глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.
«Стелу, находящуюся рядом с памятником воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Заводском, осквернили неизвестные», — написал Квон в своем telegram-канале. Он отметил, что вандалы оставили следы краски с символами на поверхности монумента.
В настоящее время в поселке Заводской проводится капитальный ремонт одного из мемориальных монументов. Помимо этого, подрядная организация осуществила благоустройство расположенной рядом стелы. В течение сегодняшнего дня специалисты планируют удалить имеющиеся на объектах надписи, заверил глава округа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.