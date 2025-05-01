Неизвестные осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в Приморье. Фото

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Нанесенные вандалами на памятник символы сегодня планируют стереть (архивное фото)
Нанесенные вандалами на памятник символы сегодня планируют стереть (архивное фото) Фото:

В Приморском крае неизвестные совершили акт вандализма в отношении стелы, расположенной возле памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в поселке Заводской. Об этом сообщил глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон. 

«Стелу, находящуюся рядом с памятником воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Заводском, осквернили неизвестные», — написал Квон в своем telegram-канале. Он отметил, что вандалы оставили следы краски с символами на поверхности монумента.

В настоящее время в поселке Заводской проводится капитальный ремонт одного из мемориальных монументов. Помимо этого, подрядная организация осуществила благоустройство расположенной рядом стелы. В течение сегодняшнего дня специалисты планируют удалить имеющиеся на объектах надписи, заверил глава округа. 

Неизвестные краской нанесли на памятник символы
Неизвестные краской нанесли на памятник символы
Фото:

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В Приморском крае неизвестные совершили акт вандализма в отношении стелы, расположенной возле памятника воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в поселке Заводской. Об этом сообщил глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.  «Стелу, находящуюся рядом с памятником воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Заводском, осквернили неизвестные», — написал Квон в своем telegram-канале. Он отметил, что вандалы оставили следы краски с символами на поверхности монумента. В настоящее время в поселке Заводской проводится капитальный ремонт одного из мемориальных монументов. Помимо этого, подрядная организация осуществила благоустройство расположенной рядом стелы. В течение сегодняшнего дня специалисты планируют удалить имеющиеся на объектах надписи, заверил глава округа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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