30 апреля 2025

Губернатор Текслер поздравил челябинского физика Дикова со званием Героя Труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор поздравил с высоким званием легендарного челябинского физика
Губернатор поздравил с высоким званием легендарного челябинского физика Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 87-летнего Юрия Дикова, заместителя научного руководителя РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина города Снежинска с присвоением звания «Герой Труда Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

«Поздравляю Вас с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации. Вы, Юрий Николаевич, и Ваши коллеги — наш самый ценный человеческий капитал, сердцевина интеллектуального потенциала страны», — говорится в поздравлении Текслера. 

Центр, в котором работает физик Юрий Диков, является гордостью региона и всей страны. Предприятие вносит большой вклад в суверенитет и безопасность государства. «Новых достижений и высот!» — пожелал Текслер. 

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о присвоении звания Героя Труда Юрию Дикову из Снежинска. Юрий Николаевич является специалистом в области ядерной физики. Под его руководством был разработан и передан в серийное производство ряд образцов новой техники с рекордными показателями. Диков пришел на работу в НИИ-1011 (ныне центр имени Забабахина — прим. URA.RU) в 1960 году после окончания МИФИ и трудится на предприятии по сей день. 

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил 87-летнего Юрия Дикова, заместителя научного руководителя РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Забабахина города Снежинска с присвоением звания «Герой Труда Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.  «Поздравляю Вас с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации. Вы, Юрий Николаевич, и Ваши коллеги — наш самый ценный человеческий капитал, сердцевина интеллектуального потенциала страны», — говорится в поздравлении Текслера.  Центр, в котором работает физик Юрий Диков, является гордостью региона и всей страны. Предприятие вносит большой вклад в суверенитет и безопасность государства. «Новых достижений и высот!» — пожелал Текслер.  Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о присвоении звания Героя Труда Юрию Дикову из Снежинска. Юрий Николаевич является специалистом в области ядерной физики. Под его руководством был разработан и передан в серийное производство ряд образцов новой техники с рекордными показателями. Диков пришел на работу в НИИ-1011 (ныне центр имени Забабахина — прим. URA.RU) в 1960 году после окончания МИФИ и трудится на предприятии по сей день. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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