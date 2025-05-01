Стало известно, о чем будет фильм про Путина

В новом фильме Путин ответит на важные вопросы о событиях в России и мире
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Путин ответит на самые острые вопросы
Путин ответит на самые острые вопросы Фото:

В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 4 мая, президент РФ Владимир Путин даст ответы на ключевые вопросы, касающиеся событий, произошедших в России и мире за последние 25 лет. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Интереснейшие кадры и ответы Владимира Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Новый документальный фильм о Владимире Путине будет показан 4 мая на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал его выход, посвященный 25-летию его руководства. Премьера под названием «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоится в 21:00. Путин был впервые избран президентом 26 марта 2000 года и вступил в должность 7 мая 2000 года.

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В новом документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 4 мая, президент РФ Владимир Путин даст ответы на ключевые вопросы, касающиеся событий, произошедших в России и мире за последние 25 лет. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Интереснейшие кадры и ответы Владимира Путина на самые острые вопросы о событиях в России и мире за 25 лет», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Новый документальный фильм о Владимире Путине будет показан 4 мая на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал его выход, посвященный 25-летию его руководства. Премьера под названием «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоится в 21:00. Путин был впервые избран президентом 26 марта 2000 года и вступил в должность 7 мая 2000 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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