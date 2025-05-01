Дубинский объяснил, зачем Зеленскому нужна сделка с США по металлам

Дубинский: соглашение с США позволило Зеленскому выиграть немного времени
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Давление на Зеленского вернется, считает Дубинский
Давление на Зеленского вернется, считает Дубинский Фото:

Соглашение украинского лидера Владимира Зеленского с США по полезным ископаемым позволяет ему выиграть немного времени. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Подписав рамочное соглашение, Зеленский выиграл себе время — от двух недель до двух месяцев, не больше», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что американская сторона рассматривает это как обязательство украинской власти перейти к детализированной сделке. Если в указанный срок договоренность не будет подписана, давление на Зеленского возобновится.

Подписание соглашения о природных ресурсах, которое предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда для восстановления Украины, произошло после недавнего сообщения Минфина США. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила, что стороны будут иметь равные права, передает «Ридус». Известно, что первоначальное подписание сделки было запланировано на конец февраля, но было сорвано из-за конфликта Зеленского с американскими официальными лицами.

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Соглашение украинского лидера Владимира Зеленского с США по полезным ископаемым позволяет ему выиграть немного времени. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский. «Подписав рамочное соглашение, Зеленский выиграл себе время — от двух недель до двух месяцев, не больше», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он добавил, что американская сторона рассматривает это как обязательство украинской власти перейти к детализированной сделке. Если в указанный срок договоренность не будет подписана, давление на Зеленского возобновится. Подписание соглашения о природных ресурсах, которое предполагает создание двустороннего инвестиционного фонда для восстановления Украины, произошло после недавнего сообщения Минфина США. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила, что стороны будут иметь равные права, передает «Ридус». Известно, что первоначальное подписание сделки было запланировано на конец февраля, но было сорвано из-за конфликта Зеленского с американскими официальными лицами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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