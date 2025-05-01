Советник Трампа заявил о прогрессе в переговорах по украинскому конфликту

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией относительно конфликта на Украине продолжают активно развиваться. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Процесс продвигается», — передает слова Уолтца телеканал Fox News. Он добавил, что Вашингтон считает заключение соглашения все еще возможным. Уолтц отметил, что процесс идет со «взлетами и падениями», добавив, что Россия должна согласиться на переговоры и обе стороны должны стремиться к миру и прекращению боевых действий.
Согласно словам помощника американского президента, сделка принесет пользу налогоплательщикам в США. Вашингтон уже возвращает вложенные миллиарды на поддержку Украины, заключил Уолтц.
Россия представила условия для мирного урегулирования конфликта с Украиной, включая вывод ВСУ с новых российских территорий и отказ Киева от вступления в НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании стран БРИКС. Он отметил, что российские предложения включают демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту прав русскоязычных граждан.
Шойгу выразил сомнение в готовности Украины к переговорам, однако сообщил, что Россия и США уже начали обсуждение совместной работы по урегулированию конфликта. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский добавил, что диалог между Россией и Украиной может произойти в ближайшем будущем, если украинская сторона предпримет необходимые шаги, передает «Ридус».
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