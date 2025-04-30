В Челябинске на детской площадке по улице Хохрякова 12-летний мальчик застрял в трубе. Ребенку потребовалась помощь спасателей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«В Челябинске 12-летний мальчик играл на детской площадке и застрял в трубе. На место выехали четыре спасателя», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Специалисты разобрали конструкцию и спасли ребенка из западни. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.
В Троицке ранее 12-летний школьник на электросамокате влетел в опору ЛЭП. Мальчик получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе полиции Троицка.
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