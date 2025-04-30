30 апреля 2025

Ребенок застрял в трубе на детской площадке в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку потребовалась помощь спасателей
Ребенку потребовалась помощь спасателей Фото:

В Челябинске на детской площадке по улице Хохрякова 12-летний мальчик застрял в трубе. Ребенку потребовалась помощь спасателей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В Челябинске 12-летний мальчик играл на детской площадке и застрял в трубе. На место выехали четыре спасателя», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Специалисты разобрали конструкцию и спасли ребенка из западни. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.

В Троицке ранее 12-летний школьник на электросамокате влетел в опору ЛЭП. Мальчик получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе полиции Троицка.

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В Челябинске на детской площадке по улице Хохрякова 12-летний мальчик застрял в трубе. Ребенку потребовалась помощь спасателей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. «В Челябинске 12-летний мальчик играл на детской площадке и застрял в трубе. На место выехали четыре спасателя», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Специалисты разобрали конструкцию и спасли ребенка из западни. Медицинская помощь мальчику не понадобилась. В Троицке ранее 12-летний школьник на электросамокате влетел в опору ЛЭП. Мальчик получил травмы, врачи назначили ему амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе полиции Троицка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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