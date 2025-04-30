Хинкали с олениной и пицца-шашлык: какие весенние гастроновинки появились в ресторанах ХМАО

В преддверии Праздника Весны и Труда некоторые югорские рестораторы подготовили обновленное меню. Гурманам предлагают полакомиться хинкали с олениной, пиццей с шашлыком, а также морскими деликатесами. Какие гастроновинки попробовать в разгар майских праздников — в обзоре URA.RU.
Пицца-шашлык появилась в майском спецпредложении «Перчини» в Сургуте и Нижневартовске. Кусочки мяса курицы с листьями салата и сыром пармезан под соусом барбекю подают завернутыми в пиццу.
А в ресторане «Кинза» в Ханты-Мансийске с приходом весны в меню появились позиции с национальным колоритом. Югорчанам предлагают попробовать различные блюда с олениной: хинкали, шашлык и люля-кебеб из деликатесного мяса.
Между тем морское меню уже предлагают в сургутском ресторане Veranda. На выбор — креветки, морские ежи и китайские устрицы Маака. Новое меню появилось не во всех югорских ресторанах и кафе.
Некоторые решили пропустить сезон и сразу начали готовиться к летнему обновлению. Однако весной в заведениях общепита были спецпредложения к Масленице и постное меню перед Пасхой.
Ранее URA.RU рассказывало, где дешево поесть вкусный шашлык на майские праздники в ХМАО. В Сургуте одним из мест с выгодными ценами оказалась «Шашлычная фабрика», где за 100 граммов шашлыка просят от 80 рублей. А в Нижневартовске шашлык от 280 рублей предлагают в «Азии».
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