В аварии на 221 километре трассы Тюмень — Омск в районе Голышмановского городского округа (Тюменская область) погиб 23-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер». Второй участник ДТП — 42-летний водитель «Шкода Октавиа» доставлен в медучреждение с серьезными ранениями, сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области.
«По предварительной информации, 23-летний водитель „Тойота“ совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Шкода“», — сообщили в Госавтоинспекции. Движение на дороге не было ограничено.
На кадрах с места происшествия заметно, что обе машины получили большие повреждения. У авто погибшего отсутствует часть кузова.
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