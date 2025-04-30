30 апреля 2025

Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе. Фото

Водитель иномарки погиб в аварии на трассе Тюмень — Омск в Голышмановском округе
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП в Голышмановском округе скончался 23-летний водитель «Шкода»
В ДТП в Голышмановском округе скончался 23-летний водитель «Шкода» Фото:

В аварии на 221 километре трассы Тюмень — Омск в районе Голышмановского городского округа (Тюменская область) погиб 23-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер». Второй участник ДТП — 42-летний водитель «Шкода Октавиа» доставлен в медучреждение с серьезными ранениями, сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области.

«По предварительной информации, 23-летний водитель „Тойота“ совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Шкода“», — сообщили в Госавтоинспекции. Движение на дороге не было ограничено.

На кадрах с места происшествия заметно, что обе машины получили большие повреждения. У авто погибшего отсутствует часть кузова.

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В аварии на 221 километре трассы Тюмень — Омск в районе Голышмановского городского округа (Тюменская область) погиб 23-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер». Второй участник ДТП — 42-летний водитель «Шкода Октавиа» доставлен в медучреждение с серьезными ранениями, сообщает telegram-канал Госавтоинспекции Тюменской области. «По предварительной информации, 23-летний водитель „Тойота“ совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Шкода“», — сообщили в Госавтоинспекции. Движение на дороге не было ограничено. На кадрах с места происшествия заметно, что обе машины получили большие повреждения. У авто погибшего отсутствует часть кузова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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