В Челябинской области Арастун Курбанов запустил раков с икрой в озеро Чебаркуль, чтобы улучшить его состояние. Об этом URA.RU сообщил сам Курбанов
«Третий год выпускаю раков в озеро Чебаркуль, пытаюсь сразу с икрой. Я просто поставил себе цель, что буду каждый год выпускать раков — по два килограмма и выше. Покупаю их сам», — рассказал URA.RU Курбанов.
Раки должны помочь улучшить состояние озера. Популяция будет расти год от года. В советское время в озере Чебаркуль было много членистоногих. Спустя время количество раков сильно уменьшилось. «Многие мне говорят, что уже сейчас раки снова стали появляться в Чебаркуле», — добавил Курбанов.
Озеро Чебаркуль стало известно на весь мир после падения в него в 2013 году метеорита, который взорвался над Челябинском. В октябре того же года водолазы подняли со дна самый большой осколок. За последние десять лет озеро Чебаркуль сильно обмелело. Причиной стала аномальная жара летом и отсутствие осадков зимой. Лишь в прошлом и в этом году весной местные стали замечать, что вода начала прибывать. В августе 2024 года вскрылась протока «Еловка» с озера Еловое в озеро Чебаркуль, которая пересохла в последние годы из-за аномальной жары.
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