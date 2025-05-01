Швыдкой назвал главное отличие «Интервидения» от «Евровидения»

Конкурс «Интервидение» будет отличаться от «Евровидения» большим разнообразием культур, так как песни прозвучат на разных языках. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству РФ Михаил Швыдкой.
«Этим „Интервидение“ и отличается от „Евровидения“: в последнем есть определенный стандарт, построенный на формате англоязычного исполнения. Здесь же будет представлено множество национальностей, культур — языки будут самые разные», — сказал Швыдкой. Он добавил, что такой подход создаст сложности для жюри, но сделает шоу крайне интересным для зрителей.
Организаторы продолжают переговоры с участниками, хотя большое количество конкурсантов может усложнить подготовку сценария. Швыдкой подчеркнул, что отсутствие единого музыкального стандарта станет главной особенностью конкурса.
«Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года. Российского представителя выберут после 9 мая.
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