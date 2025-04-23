Швыдкой рассказал, когда Россия определится со своим участником «Интервидения»

Представитель от России, который примет участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в Москве, будет определен после 9 мая. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Что касается представителя от России, я думаю, что это будет понятно после 9 мая», — заявил Швыдкой в беседе с российскими журналистами в Токио. Его слова приводит ТАСС. Он также заявил, что сам конкурс может пройти 20-21 сентября. По его словам, принять участие в нем выразили желание около 25 стран.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения-2025» в Москве и Московской области. Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов уточнил, что конкурс примет площадка «Live Арена» в столице, а участие подтвердили не менее 20 стран. Исторически «Интервидение» проводилось с 1965 по 1977 год и объединяло страны из разных частей мира, включая не только социалистические государства, но и такие страны, как Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.
В марте стало известно, что Россию на «Интервидение» представит певец Shaman (Ярослав Дронов). Тогда же был утвержден состав оргкомитета конкурса на 2025 год, в него вошли глава Минкульта Ольга Любимова, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и Михаил Швыдкой, передает RT.
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