30 апреля 2025

Сотни горожан собрались на Троицкой площади, чтобы отметить присвоение почетного звания Кургану. Фото, видео

В Кургане на 1 Мая выступили Пелагея и ансамбль «Цветень»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане с размахом отметили присвоение почетного звания «Города трудовой доблести» и Первомай
В Кургане с размахом отметили присвоение почетного звания «Города трудовой доблести» и Первомай

На Троицкой площади 1 мая на торжественное мероприятие, посвященное присвоению Кургану почетного звания «Город трудовой доблести», собрались сотни горожан и VIP-чиновники. С концертом перед собравшимися выступили ансамбль «Цветень» и заслуженная артистка РФ Пелагея. Об этом передает корреспондент URA.RU.

«Сотни курганцев собрались на Троицкой площади, чтобы отменить присвоение почетного звания. На мероприятие статусные чиновники. С концертами выступили ансамбль „Цветень“ и Пелагея. Люди активно подпевали и пританцовывали», — передает корреспондент URA.RU.

Перед горожанами с поздравительной речью также выступил губернатор Вадим Шумков. Он поздравил земляков с Днем Весны и Труда и назвал его заслуженным праздником всех курганцев. Врип главы города Антон Науменко в своем выступлении поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он восстановил историческую справедливость и присвоил Кургану почетное звание — «Город трудовой доблести». Он отметил, что город заслужил такой статус еще во время Великой Отечественной войны своим непосильным трудом.

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На Троицкой площади 1 мая на торжественное мероприятие, посвященное присвоению Кургану почетного звания «Город трудовой доблести», собрались сотни горожан и VIP-чиновники. С концертом перед собравшимися выступили ансамбль «Цветень» и заслуженная артистка РФ Пелагея. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Сотни курганцев собрались на Троицкой площади, чтобы отменить присвоение почетного звания. На мероприятие статусные чиновники. С концертами выступили ансамбль „Цветень“ и Пелагея. Люди активно подпевали и пританцовывали», — передает корреспондент URA.RU. Перед горожанами с поздравительной речью также выступил губернатор Вадим Шумков. Он поздравил земляков с Днем Весны и Труда и назвал его заслуженным праздником всех курганцев. Врип главы города Антон Науменко в своем выступлении поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он восстановил историческую справедливость и присвоил Кургану почетное звание — «Город трудовой доблести». Он отметил, что город заслужил такой статус еще во время Великой Отечественной войны своим непосильным трудом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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