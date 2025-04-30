Сотни горожан собрались на Троицкой площади, чтобы отметить присвоение почетного звания Кургану. Фото, видео

В Кургане на 1 Мая выступили Пелагея и ансамбль «Цветень»

01 мая 2025 в 20:43 Размер текста - 17 +

В Кургане с размахом отметили присвоение почетного звания «Города трудовой доблести» и Первомай Ярослава Махова © URA.RU На Троицкой площади 1 мая на торжественное мероприятие, посвященное присвоению Кургану почетного звания «Город трудовой доблести», собрались сотни горожан и VIP-чиновники. С концертом перед собравшимися выступили ансамбль «Цветень» и заслуженная артистка РФ Пелагея. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Сотни курганцев собрались на Троицкой площади, чтобы отменить присвоение почетного звания. На мероприятие статусные чиновники. С концертами выступили ансамбль „Цветень“ и Пелагея. Люди активно подпевали и пританцовывали», — передает корреспондент URA.RU. Перед горожанами с поздравительной речью также выступил губернатор Вадим Шумков. Он поздравил земляков с Днем Весны и Труда и назвал его заслуженным праздником всех курганцев. Врип главы города Антон Науменко в своем выступлении поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он восстановил историческую справедливость и присвоил Кургану почетное звание — «Город трудовой доблести». Он отметил, что город заслужил такой статус еще во время Великой Отечественной войны своим непосильным трудом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Троицкой площади 1 мая на торжественное мероприятие, посвященное присвоению Кургану почетного звания «Город трудовой доблести», собрались сотни горожан и VIP-чиновники. С концертом перед собравшимися выступили ансамбль «Цветень» и заслуженная артистка РФ Пелагея. Об этом передает корреспондент URA.RU. «Сотни курганцев собрались на Троицкой площади, чтобы отменить присвоение почетного звания. На мероприятие статусные чиновники. С концертами выступили ансамбль „Цветень“ и Пелагея. Люди активно подпевали и пританцовывали», — передает корреспондент URA.RU. Перед горожанами с поздравительной речью также выступил губернатор Вадим Шумков. Он поздравил земляков с Днем Весны и Труда и назвал его заслуженным праздником всех курганцев. Врип главы города Антон Науменко в своем выступлении поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он восстановил историческую справедливость и присвоил Кургану почетное звание — «Город трудовой доблести». Он отметил, что город заслужил такой статус еще во время Великой Отечественной войны своим непосильным трудом.