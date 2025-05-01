Симоньян объяснила, зачем задержанный корреспондент RT поехал в Румынию

Симоньян: Боуз приехал в Бухарест освещать выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Корреспондента RT задержали в аэропорту
Корреспондента RT задержали в аэропорту Фото:

Задержанный в Бухаресте журналист RT Чей Боуз прилетел в Румынию, чтобы осветить выборы. Об этом сообщила главред телеканала Маргарита Симоньян.

«Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что хотят допросить», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

Румынские силовики задержали Боуза 1 мая. В стране выборы президента должны состоятся — 4-го. В случае необходимости второй тур проведут 18 мая. На этом фоне по стране прокатилась волна массовых протестов, отмечает RT.

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Задержанный в Бухаресте журналист RT Чей Боуз прилетел в Румынию, чтобы осветить выборы. Об этом сообщила главред телеканала Маргарита Симоньян. «Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что хотят допросить», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Румынские силовики задержали Боуза 1 мая. В стране выборы президента должны состоятся — 4-го. В случае необходимости второй тур проведут 18 мая. На этом фоне по стране прокатилась волна массовых протестов, отмечает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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