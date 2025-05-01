Симоньян объяснила, зачем задержанный корреспондент RT поехал в Румынию

Задержанный в Бухаресте журналист RT Чей Боуз прилетел в Румынию, чтобы осветить выборы. Об этом сообщила главред телеканала Маргарита Симоньян.
«Нашего журналиста Чея Боуза задержали в Румынии. Он прилетел в Бухарест освещать выборы. Как только самолет приземлился, за ним пришли шестеро полицейских. Сказали, что хотят допросить», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.
Румынские силовики задержали Боуза 1 мая. В стране выборы президента должны состоятся — 4-го. В случае необходимости второй тур проведут 18 мая. На этом фоне по стране прокатилась волна массовых протестов, отмечает RT.
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