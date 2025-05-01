Корреспондента RT по прилету в Бухарест задержали сотрудники полиции

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В Румынии в аэропорту задержали корреспондента, который прибыл освещать выборы
В Румынии в аэропорту задержали корреспондента, который прибыл освещать выборы Фото:

Корреспондент телеканала RT Чей Боуз был задержан сотрудниками полиции сразу после прилета в аэропорт Бухареста (Румыния). По его словам, полицейские вывели его из самолета сразу после приземления и сопроводили на допрос.

«Им нужен был только я. Зашли в самолет, спросили, кто тут Чей Боуз, и вшестером вывели меня», — рассказал корреспондент RT. Уточняется, что Боуз прибыл в Румынию, чтобы освещать ход выборного процесса.

Он отметил, что сотрудники полиции предъявили к нему интерес сразу по прилете, не объяснив причину задержания на месте. Сообщается, что на воздушное судно поднялись шесть сотрудников, которые сообщили, что их руководство желает провести беседу с журналистом.

В Румынии президентские выборы назначены на 4 мая. В случае необходимости проведения второго тура голосования, он состоится 18 мая.

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Корреспондент телеканала RT Чей Боуз был задержан сотрудниками полиции сразу после прилета в аэропорт Бухареста (Румыния). По его словам, полицейские вывели его из самолета сразу после приземления и сопроводили на допрос. «Им нужен был только я. Зашли в самолет, спросили, кто тут Чей Боуз, и вшестером вывели меня», — рассказал корреспондент RT. Уточняется, что Боуз прибыл в Румынию, чтобы освещать ход выборного процесса. Он отметил, что сотрудники полиции предъявили к нему интерес сразу по прилете, не объяснив причину задержания на месте. Сообщается, что на воздушное судно поднялись шесть сотрудников, которые сообщили, что их руководство желает провести беседу с журналистом. В Румынии президентские выборы назначены на 4 мая. В случае необходимости проведения второго тура голосования, он состоится 18 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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