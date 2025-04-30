30 апреля 2025

Власти предупредили тюменцев о дождях и сильном ветре в майские праздники

В Тюменской области до 3 мая ожидаются дожди со снегом и ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 18 м/с
Порывы ветра будут достигать 18 м/с Фото:

В Тюменской области до 3 мая ожидаются дожди со снегом, а ветер усилится до 18 метров в секунду. О неблагоприятной погоде жителей региона предупредили власти региона в соцсети.

«2 мая ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем — местами небольшой дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. 3 мая днем местами пройдет кратковременный дождь, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду», — сообщает правительство региона в своем telegram-канале.

Температура воздуха в ближайшие днем будет подниматься до +5, +14 градусов. Ночью ожидается похолодание до 0, +5.

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В Тюменской области до 3 мая ожидаются дожди со снегом, а ветер усилится до 18 метров в секунду. О неблагоприятной погоде жителей региона предупредили власти региона в соцсети. «2 мая ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем — местами небольшой дождь, порывы ветра до 17 метров в секунду. 3 мая днем местами пройдет кратковременный дождь, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду», — сообщает правительство региона в своем telegram-канале. Температура воздуха в ближайшие днем будет подниматься до +5, +14 градусов. Ночью ожидается похолодание до 0, +5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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