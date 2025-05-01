Губернатор Махонин вручил выдающимся жителям Прикамья значки «Знай наших»

В Перми впервые вручили значки «Знай наших» выдающимся спортсменам. Одноименный проект нацелен на поддержку жителей Прикамья из разных отраслей: от науки и до защиты Родины, объяснил губернатор края Дмитрий Махонин.
«С удовольствием поддержал проект. В рамках 95-й юбилейной эстафеты „Звезда“ вручил первые знаки отличия „Знай наших“ нашим прикамским спортсменам», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Награды были удостоены:
- Константин Холмогоров — мастер спорта РФ международного класса по легкой атлетике, многократный чемпион России, чемпион Всероссийской спартакиады-2023;
- Евгения Субботина — мастер спорт РФ международного класса по легкой атлетике, победительница чемпионата Европы, участница чемпионата мира, чемпионка страны;
- Татьяна Вешкурова — заслуженный мастер спорта РФ по легкой атлетике, чемпионка мира (помещение), двукратная чемпионка Европы;
- Татьяна Иванова — заслуженный мастер спорта РФ по санному спорту, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2014, бронзовый призер Олимпийских игр-2022 года, чемпионка мира, восьмикратная чемпионка Европы.
URA.RU уже писало, что массовые забеги в Перми открыли мотопробегом и состязанием участников в ростовых костюмах. Легкоатлетическая эстафета ежегодно проходит в День весны и труда на стадионе «Динамо».
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