01 мая 2025

В Каменске-Уральском арестовали участника перестрелки у клуба

Стрелка возле клуба «Ночь» в Каменске-Уральском арестовали до 19 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина добровольно сдался полиции
Мужчина добровольно сдался полиции Фото:

В Красногорском районном суде Каменска-Уральского избрали меру пресечения для Антона Хафизова, обвиняемого в участии в перестрелке возле клуба «Ночь», в результате которой пострадали два человека. Мужчина отправится под стражу до 19 июня.

«Антон Хафизов, подозреваемый в стрельбе у клуба „Ночь“ арестован до 19 июня. Ходатайство следствия удовлетворено. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Свердловском областном суде», — сообщили в «РимМедиа (РИМ-ТВ & НОВОЕ РА)» в группе «ВКонтакте» . Мужчину обвиняют в по двум статьям: вторая часть 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и третья часть 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Конфликт произошел у входа в заведение ночью 20 апреля. В результате стрельбы два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

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В Красногорском районном суде Каменска-Уральского избрали меру пресечения для Антона Хафизова, обвиняемого в участии в перестрелке возле клуба «Ночь», в результате которой пострадали два человека. Мужчина отправится под стражу до 19 июня. «Антон Хафизов, подозреваемый в стрельбе у клуба „Ночь“ арестован до 19 июня. Ходатайство следствия удовлетворено. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Свердловском областном суде», — сообщили в «РимМедиа (РИМ-ТВ & НОВОЕ РА)» в группе «ВКонтакте» . Мужчину обвиняют в по двум статьям: вторая часть 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и третья часть 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Конфликт произошел у входа в заведение ночью 20 апреля. В результате стрельбы два человека получили ранения и были доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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