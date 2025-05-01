В Каменске-Уральском арестовали участника перестрелки у клуба

В Красногорском районном суде Каменска-Уральского избрали меру пресечения для Антона Хафизова, обвиняемого в участии в перестрелке возле клуба «Ночь», в результате которой пострадали два человека. Мужчина отправится под стражу до 19 июня.
«Антон Хафизов, подозреваемый в стрельбе у клуба „Ночь“ арестован до 19 июня. Ходатайство следствия удовлетворено. Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в Свердловском областном суде», — сообщили в «РимМедиа (РИМ-ТВ & НОВОЕ РА)» в группе «ВКонтакте» . Мужчину обвиняют в по двум статьям: вторая часть 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и третья часть 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Конфликт произошел у входа в заведение ночью 20 апреля. В результате стрельбы два человека получили ранения и были доставлены в больницу.
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