01 мая 2025

В Кургане ожидается обычный май. Карта

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В мае 2025 года температурный фон в Кургане будет близок к норме
В мае 2025 года температурный фон в Кургане будет близок к норме Фото:

Прогнозируется, что в Кургане средняя температура мая будет 14,2 градуса, что соответствует норме. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Прогноз отклонения температуры от нормы в мае 2025 года
Прогноз отклонения температуры от нормы в мае 2025 года
Фото:

«В Кургане средняя температура будет на 0,9 градуса выше нормы. Прогноз 14,2 градуса», — говорится в прогнозе ведомства. Отмечается, что за весь месяц выпадет до 30 мм осадков, что на 20% меньше нормы. На большей части Уральского федерального округа температурный фон ожидается в пределах нормы.

Ранее URA.RU сообщало, что в первой половине мая в Кургане ожидается средняя температура около 12 градусов— это соответствует климатической норме. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, с 4 по 9 мая будет тепло: до 25 градусов днем, затем с 10 по 14 мая немного похолодает. Возможны осадки, особенно 4, 10 и 11 мая. 

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Прогнозируется, что в Кургане средняя температура мая будет 14,2 градуса, что соответствует норме. Об этом сообщает Гидрометцентр России. «В Кургане средняя температура будет на 0,9 градуса выше нормы. Прогноз 14,2 градуса», — говорится в прогнозе ведомства. Отмечается, что за весь месяц выпадет до 30 мм осадков, что на 20% меньше нормы. На большей части Уральского федерального округа температурный фон ожидается в пределах нормы. Ранее URA.RU сообщало, что в первой половине мая в Кургане ожидается средняя температура около 12 градусов— это соответствует климатической норме. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, с 4 по 9 мая будет тепло: до 25 градусов днем, затем с 10 по 14 мая немного похолодает. Возможны осадки, особенно 4, 10 и 11 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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