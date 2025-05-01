Прогнозируется, что в Кургане средняя температура мая будет 14,2 градуса, что соответствует норме. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«В Кургане средняя температура будет на 0,9 градуса выше нормы. Прогноз 14,2 градуса», — говорится в прогнозе ведомства. Отмечается, что за весь месяц выпадет до 30 мм осадков, что на 20% меньше нормы. На большей части Уральского федерального округа температурный фон ожидается в пределах нормы.
Ранее URA.RU сообщало, что в первой половине мая в Кургане ожидается средняя температура около 12 градусов— это соответствует климатической норме. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, с 4 по 9 мая будет тепло: до 25 градусов днем, затем с 10 по 14 мая немного похолодает. Возможны осадки, особенно 4, 10 и 11 мая.
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