01 мая 2025

Жители региона впервые получили знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края»

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждать жителей Прикамья за их труд планируют каждый Первомай
Награждать жителей Прикамья за их труд планируют каждый Первомай Фото:

Впервые жителям региона раздали знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Это произошло в День весны и труда, рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. 

«Сегодня впервые вручил нашим землякам знак отличия „Трудовая гордость Пермского края“. Награду учредили, чтобы каждое 1 мая отмечать жителей Прикамья, которые многие годы развивают регион в промышленности, здравоохранении, культуре, образовании, транспортной отрасли, сельском хозяйстве и в других сферах», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

В число получателей награды вошли:

  • Светлана Ложкина — глава химлаборатории «Протон-ПМ»;
  • Светлана Минина — учитель математики Кочевской школы;
  • Елизавета Сереброва — преподаватель Пермского музыкального колледжа;
  • Надежда Миронова — осеменатор Колхоза имени Чапаева.

URA.RU ранее рассказывало о старте проекта «Знай наших», нацеленного на поддержку достижений пермяков в различных областях жизнедеятельности. Во время проведения первомайской эстафеты знаки отличия раздали спортсменам.

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Впервые жителям региона раздали знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Это произошло в День весны и труда, рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.  «Сегодня впервые вручил нашим землякам знак отличия „Трудовая гордость Пермского края“. Награду учредили, чтобы каждое 1 мая отмечать жителей Прикамья, которые многие годы развивают регион в промышленности, здравоохранении, культуре, образовании, транспортной отрасли, сельском хозяйстве и в других сферах», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. В число получателей награды вошли: URA.RU ранее рассказывало о старте проекта «Знай наших», нацеленного на поддержку достижений пермяков в различных областях жизнедеятельности. Во время проведения первомайской эстафеты знаки отличия раздали спортсменам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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