Жители региона впервые получили знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края»

Впервые жителям региона раздали знаки отличия «Трудовая гордость Пермского края». Это произошло в День весны и труда, рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Сегодня впервые вручил нашим землякам знак отличия „Трудовая гордость Пермского края“. Награду учредили, чтобы каждое 1 мая отмечать жителей Прикамья, которые многие годы развивают регион в промышленности, здравоохранении, культуре, образовании, транспортной отрасли, сельском хозяйстве и в других сферах», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
В число получателей награды вошли:
- Светлана Ложкина — глава химлаборатории «Протон-ПМ»;
- Светлана Минина — учитель математики Кочевской школы;
- Елизавета Сереброва — преподаватель Пермского музыкального колледжа;
- Надежда Миронова — осеменатор Колхоза имени Чапаева.
URA.RU ранее рассказывало о старте проекта «Знай наших», нацеленного на поддержку достижений пермяков в различных областях жизнедеятельности. Во время проведения первомайской эстафеты знаки отличия раздали спортсменам.
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