В Тюмени вечером 30 апреля на улице Энергетиков подросток выстрелил в окно проезжающего мимо маршрутного автобуса. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы.
«30 апреля в 21:00 на улице Энергетиков подросток выстрелил в проезжающую мимо маршрутку», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». В результате оказалось повреждено стекло двери автобуса.
В соцсети уточняется, что оружие было пневматическим. Пассажиры не пострадали. Подростка задержал очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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