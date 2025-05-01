01 мая 2025
30 апреля 2025

В Тюмени подросток обстрелял маршрутку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры автобуса не пострадали
Пассажиры автобуса не пострадали Фото:

В Тюмени вечером 30 апреля на улице Энергетиков подросток выстрелил в окно проезжающего мимо маршрутного автобуса. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы.

выстрел разбил стекло на двери автобуса
выстрел разбил стекло на двери автобуса
Фото:

«30 апреля в 21:00 на улице Энергетиков подросток выстрелил в проезжающую мимо маршрутку», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». В результате оказалось повреждено стекло двери автобуса.

В соцсети уточняется, что оружие было пневматическим. Пассажиры не пострадали. Подростка задержал очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тюмени вечером 30 апреля на улице Энергетиков подросток выстрелил в окно проезжающего мимо маршрутного автобуса. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы. «30 апреля в 21:00 на улице Энергетиков подросток выстрелил в проезжающую мимо маршрутку», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». В результате оказалось повреждено стекло двери автобуса. В соцсети уточняется, что оружие было пневматическим. Пассажиры не пострадали. Подростка задержал очевидец. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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