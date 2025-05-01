В Екатеринбурге 19 июля пройдет концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) на «Екатеринбург Арене». Уже за два с половиной месяца слушатели почти раскупили самые дорогие места в комфортных ложах за 25 тысяч рублей.
Билеты в Skybox представляют собой закрытую VIP-зону с выходом на личный балкон и рестораном. Всего таких секторов 20. В настоящий момент в Skybox осталось восемь таких мест.
Билетов за 10 тысяч рублей также почти не осталось. В официальной продаже имеется всего два места. Самые дешевые билеты сейчас стоят по одной тысяче рублей.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выросли цены на билеты на концерт Басты. Места в Skybox подорожали сразу на 10 тысяч рублей. На все остальные билеты цены выросли от 100 до 1000 рублей.
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