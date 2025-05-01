01 мая 2025

Екатеринбуржцы разобрали самые дорогие билеты на концерт рэпера Басты. Скрин

На концерт Басты в Екатеринбурге в VIP-ложах осталось восемь мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт должен был состояться летом 2024 года, однако его перенесли
Концерт должен был состояться летом 2024 года, однако его перенесли Фото:

В Екатеринбурге 19 июля пройдет концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) на «Екатеринбург Арене». Уже за два с половиной месяца слушатели почти раскупили самые дорогие места в комфортных ложах за 25 тысяч рублей.

Билеты в Skybox представляют собой закрытую VIP-зону с выходом на личный балкон и рестораном. Всего таких секторов 20. В настоящий момент в Skybox осталось восемь таких мест.

Билетов за 10 тысяч рублей также почти не осталось. В официальной продаже имеется всего два места. Самые дешевые билеты сейчас стоят по одной тысяче рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выросли цены на билеты на концерт Басты. Места в Skybox подорожали сразу на 10 тысяч рублей. На все остальные билеты цены выросли от 100 до 1000 рублей.

Мест рядом со сценой уже не осталось
Мест рядом со сценой уже не осталось
Фото:

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В Екатеринбурге 19 июля пройдет концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) на «Екатеринбург Арене». Уже за два с половиной месяца слушатели почти раскупили самые дорогие места в комфортных ложах за 25 тысяч рублей. Билеты в Skybox представляют собой закрытую VIP-зону с выходом на личный балкон и рестораном. Всего таких секторов 20. В настоящий момент в Skybox осталось восемь таких мест. Билетов за 10 тысяч рублей также почти не осталось. В официальной продаже имеется всего два места. Самые дешевые билеты сейчас стоят по одной тысяче рублей. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге выросли цены на билеты на концерт Басты. Места в Skybox подорожали сразу на 10 тысяч рублей. На все остальные билеты цены выросли от 100 до 1000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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