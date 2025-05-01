Россиян с 1 июля ждет индексация тарифов ЖКХ

С 1 июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, соответствующее решение было принято правительством РФ заранее, и индексация затронет большинство основных коммунальных услуг — газ, электроэнергию, воду и отопление.
«Правительство РФ довольно давно утвердило размер индексации тарифов на 2025 год, а также планово на 2026 и 2027 годы. Вырастет цена на ЖКХ с 1 июля, уже традиционно, так было и в прошлом году. Индексация коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления. В среднем суммы в платежках вырастут на 11,9%», — пояснил Аксененко в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что ситуация может отличаться в зависимости от региона и даже внутри одного субъекта: например, в сельской местности тарифы часто ниже, чем в городах. В качестве примера депутат привел Новосибирскую область — там рост тарифов установлен на уровне 11,9% с возможным отклонением до 4,8%, что в отдельных населенных пунктах приведет к повышению до 15%, а где-то — к меньшему увеличению.
В числе причин роста тарифов парламентарий назвал высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, который по данным Минстроя РФ достигает от 40 до 80% в зависимости от региона, а также влияние инфляции. Он сообщил, что в Госдуме ведется поиск решений для сдерживания роста платежей, одним из которых должна стать системная модернизация сетей.
Аксененко отметил необходимость прозрачности коммунальных платежей и целевого расходования средств. Россияне должны быть уверены, что их деньги идут на обновление инфраструктуры — только тогда удастся снизить задолженность по оплате услуг и повысить качество предоставления ЖКХ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.