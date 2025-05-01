01 мая 2025

Самые дорогие машины челябинских должников выставили на торги

© Служба новостей «URA.RU»
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Приобрести арестованные иномарки можно на электронных торгах
Приобрести арестованные иномарки можно на электронных торгах Фото:

Стоимость самых дорогих автомобилей, арестованных у жителей Челябинской области за долги, составляет от 2 до 2,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России».

«Пять самых дорогих арестованных автомобилей Челябинской области выставлены на торги. Это Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC (2015 г. в.) — текущая цена 2 588 500 рублей, EXEED VX (2021 г. в.) — 2 430 000 рублей, KIA Optima JF (2018 г. в.) — 2 313 000 рублей; Toyota Hilux (2015 г. в.) — 2 205 495 рублей и Mercedes-Benz GL500 4MATIC (2012 г. в.) — 2 089 470 рублей», — говорится на сайте.

Отмечается, что данные автомобили продаются из-за финансовой несостоятельности их предыдущих владельцев. Идет прием заявок. Подробности о процедуре участия и характеристиках автомобилей доступны в разделе банкротных продаж.

Ранее на сайте «Торги России» в Троицке предложили взять в аренду автобусы ПАЗ 2020 года выпуска за 20 тысяч рублей ежемесячно. За такую сумму общественным транспортом, согласно договору, можно будет пользоваться в течение пяти лет.

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Стоимость самых дорогих автомобилей, арестованных у жителей Челябинской области за долги, составляет от 2 до 2,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России». «Пять самых дорогих арестованных автомобилей Челябинской области выставлены на торги. Это Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC (2015 г. в.) — текущая цена 2 588 500 рублей, EXEED VX (2021 г. в.) — 2 430 000 рублей, KIA Optima JF (2018 г. в.) — 2 313 000 рублей; Toyota Hilux (2015 г. в.) — 2 205 495 рублей и Mercedes-Benz GL500 4MATIC (2012 г. в.) — 2 089 470 рублей», — говорится на сайте. Отмечается, что данные автомобили продаются из-за финансовой несостоятельности их предыдущих владельцев. Идет прием заявок. Подробности о процедуре участия и характеристиках автомобилей доступны в разделе банкротных продаж. Ранее на сайте «Торги России» в Троицке предложили взять в аренду автобусы ПАЗ 2020 года выпуска за 20 тысяч рублей ежемесячно. За такую сумму общественным транспортом, согласно договору, можно будет пользоваться в течение пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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