Самые дорогие машины челябинских должников выставили на торги

Стоимость самых дорогих автомобилей, арестованных у жителей Челябинской области за долги, составляет от 2 до 2,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте «Торги России».
«Пять самых дорогих арестованных автомобилей Челябинской области выставлены на торги. Это Mercedes-Benz GLE 350 D 4MATIC (2015 г. в.) — текущая цена 2 588 500 рублей, EXEED VX (2021 г. в.) — 2 430 000 рублей, KIA Optima JF (2018 г. в.) — 2 313 000 рублей; Toyota Hilux (2015 г. в.) — 2 205 495 рублей и Mercedes-Benz GL500 4MATIC (2012 г. в.) — 2 089 470 рублей», — говорится на сайте.
Отмечается, что данные автомобили продаются из-за финансовой несостоятельности их предыдущих владельцев. Идет прием заявок. Подробности о процедуре участия и характеристиках автомобилей доступны в разделе банкротных продаж.
Ранее на сайте «Торги России» в Троицке предложили взять в аренду автобусы ПАЗ 2020 года выпуска за 20 тысяч рублей ежемесячно. За такую сумму общественным транспортом, согласно договору, можно будет пользоваться в течение пяти лет.
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