Стало известно, кто в Челябинской области зарабатывает больше 200 тысяч рублей

В Челябинской области самой высокооплачиваемой вакансией в мае стала должность главного сварщика на предприятии по производству трубопроводной арматуры и оборудования — работодатели готовы платить специалисту от 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру».
«На зарплату от 100 тысяч рублей могут рассчитывать сварщик, инструктор автошколы, автомеханик, программист, врачи и водитель автобуса. Самой высокодоходной стала вакансия главного сварщика на предприятии по производству трубопроводной арматуры и оборудования — специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Для этой позиции требуется высшее образование, действующее квалификационное удостоверение НАКС не ниже третьего уровня и опыт работы от трех лет. В обязанности входят руководство сварочными процессами, контроль соблюдения технологических процессов, проведение внутренней аттестации сварщиков и подбор оборудования. В компании также предлагают льготное питание и доставку служебным транспортом.
В топ самых высокооплачиваемых специалистов региона также вошли инструкторы автошколы (от 100 до 200 тысяч рублей), мотористы-автомеханики по грузовым автомобилям (от 160 тысяч), инженеры-программисты (до 108 тысяч), сердечно-сосудистые хирурги (от 120 тысяч), врачи-диетологи (от 100 тысяч) и водители автобусов (от 100 тысяч рублей). Для большинства вакансий работодатели готовы предоставить дополнительные льготы — жилье, питание, спецодежду, обучение, корпоративные скидки и другие бонусы.
В Челябинской области в первом квартале 2025 года самыми популярными офисными специалистами стали коммерческие агенты, которые могут зарабатывать в месяц от 109 тысяч рублей, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе «Авито Работа». Коммерческие агенты продвигают товары и услуги, заключают сделки, а основной доход получают от процентов от сделок и от бонусов за перевыполнение плана.
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