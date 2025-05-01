Матч челябинского «Трактора» против «Динамо» покажут четыре телеканала

Игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» против московского «Динамо» в прямом эфире можно будет посмотреть по четырем телевизионным каналам. Об этом сообщает telegram-канал челябинского клуба.
«Динамо» Москва vs «Трактор». «ВТБ Арена», Москва. Телеканалы ОТВ, Матч ТВ, KHL, KHL Prime», — сообщает канал «Трактора». Кроме того, трансляция игры будет вестись на интернет-ресурсах KHL.RU, Winline и Кинопоиск.
Это третья игра полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Трактором» и «Динамо». Первые две состоялись в Челябинске и завершились победой «Трактора», который повел 2:0 в серии до четырех побед. Следующие две игры пройдут в Москве 2 и 4 мая. Начало в 19:00 часов по уральскому времени.
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