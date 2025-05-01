01 мая 2025

Матч челябинского «Трактора» против «Динамо» покажут четыре телеканала

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Первая майская игра «Трактора» пройдет в Москве
Первая майская игра «Трактора» пройдет в Москве Фото:

Игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» против московского «Динамо» в прямом эфире можно будет посмотреть по четырем телевизионным каналам. Об этом сообщает telegram-канал челябинского клуба.

«Динамо» Москва vs «Трактор». «ВТБ Арена», Москва. Телеканалы ОТВ, Матч ТВ, KHL, KHL Prime», — сообщает канал «Трактора». Кроме того, трансляция игры будет вестись на интернет-ресурсах KHL.RU, Winline и Кинопоиск.

Это третья игра полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Трактором» и «Динамо». Первые две состоялись в Челябинске и завершились победой «Трактора», который повел 2:0 в серии до четырех побед. Следующие две игры пройдут в Москве 2 и 4 мая. Начало в 19:00 часов по уральскому времени.

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Игру челябинского хоккейного клуба «Трактор» против московского «Динамо» в прямом эфире можно будет посмотреть по четырем телевизионным каналам. Об этом сообщает telegram-канал челябинского клуба. «Динамо» Москва vs «Трактор». «ВТБ Арена», Москва. Телеканалы ОТВ, Матч ТВ, KHL, KHL Prime», — сообщает канал «Трактора». Кроме того, трансляция игры будет вестись на интернет-ресурсах KHL.RU, Winline и Кинопоиск. Это третья игра полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между «Трактором» и «Динамо». Первые две состоялись в Челябинске и завершились победой «Трактора», который повел 2:0 в серии до четырех побед. Следующие две игры пройдут в Москве 2 и 4 мая. Начало в 19:00 часов по уральскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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