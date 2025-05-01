В тюменских селах резко ухудшилось качество воды

В ряде районов Тюменской области на фоне паводка ухудшилось качество воды. В Бердюжском, Казанском и Сладковском районах организованы мониторинговые точки для отбора проб воды из рек Ишим и Алабуга. Об этом рассказала глава Казанского района Татьяна Богданова.
«Окарауливание дамб ведется круглосуточно. Ухудшилось качество воды. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах установлены мониторинговые точки для забора воды для анализов на реках Ишим и Алабуга», — написала Богданова в своем telegram-канале.
Жителям районов рекомендуют обязательно кипятить воду перед употреблением. Кроме того, на очистных станциях введен усиленный режим хлорирования.
Как отметила Богданова, за сутки уровень воды в реке Ишим в Ильинке снизился на два сантиметра. Есть основания полагать, что пик паводка уже пройден.
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