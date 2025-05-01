01 мая 2025

В тюменских селах резко ухудшилось качество воды

В Тюменской области на фоне паводка ухудшилось качество воды
© Служба новостей «URA.RU»
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На очистных станциях введен усиленный режим хлорирования
На очистных станциях введен усиленный режим хлорирования Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В ряде районов Тюменской области на фоне паводка ухудшилось качество воды. В Бердюжском, Казанском и Сладковском районах организованы мониторинговые точки для отбора проб воды из рек Ишим и Алабуга. Об этом рассказала глава Казанского района Татьяна Богданова.

«Окарауливание дамб ведется круглосуточно. Ухудшилось качество воды. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах установлены мониторинговые точки для забора воды для анализов на реках Ишим и Алабуга», — написала Богданова в своем telegram-канале.

Жителям районов рекомендуют обязательно кипятить воду перед употреблением. Кроме того, на очистных станциях введен усиленный режим хлорирования.

Как отметила Богданова, за сутки уровень воды в реке Ишим в Ильинке снизился на два сантиметра. Есть основания полагать, что пик паводка уже пройден.

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В ряде районов Тюменской области на фоне паводка ухудшилось качество воды. В Бердюжском, Казанском и Сладковском районах организованы мониторинговые точки для отбора проб воды из рек Ишим и Алабуга. Об этом рассказала глава Казанского района Татьяна Богданова. «Окарауливание дамб ведется круглосуточно. Ухудшилось качество воды. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Бердюжском, Казанском, Сладковском районах установлены мониторинговые точки для забора воды для анализов на реках Ишим и Алабуга», — написала Богданова в своем telegram-канале. Жителям районов рекомендуют обязательно кипятить воду перед употреблением. Кроме того, на очистных станциях введен усиленный режим хлорирования. Как отметила Богданова, за сутки уровень воды в реке Ишим в Ильинке снизился на два сантиметра. Есть основания полагать, что пик паводка уже пройден.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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