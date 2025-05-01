01 мая 2025

Ледоход на Оби добрался до ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Утром 2 мая голова ледохода дошла до Нижневартовска
Утром 2 мая голова ледохода дошла до Нижневартовска Фото:

Утром 2 мая голова ледохода подошла к Нижневартовску. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.

«Сегодня около 7 часов утра голова ледохода подошла к Нижневартовску. В связи с этим, сотрудники МКУ города Нижневартовска „Управление по делам ГО и ЧС“ напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения при прохождении ледохода — в особенности это касается детей и подростков», — пишет администрация в своем канале.

Мэрия напоминает, что во время ледохода запрещено выходить на реку, отталкивать льдины от берега, измерять глубину водоема, стоять на обрывистых берегах и перегибаться через ограждения, чтобы посмотреть на ледоход. При возникновении ЧС — немедленно звонить по телефону 112.

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Утром 2 мая голова ледохода подошла к Нижневартовску. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале. «Сегодня около 7 часов утра голова ледохода подошла к Нижневартовску. В связи с этим, сотрудники МКУ города Нижневартовска „Управление по делам ГО и ЧС“ напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения при прохождении ледохода — в особенности это касается детей и подростков», — пишет администрация в своем канале. Мэрия напоминает, что во время ледохода запрещено выходить на реку, отталкивать льдины от берега, измерять глубину водоема, стоять на обрывистых берегах и перегибаться через ограждения, чтобы посмотреть на ледоход. При возникновении ЧС — немедленно звонить по телефону 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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