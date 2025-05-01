Ледоход на Оби добрался до ХМАО

Утром 2 мая голова ледохода подошла к Нижневартовску. Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.
«Сегодня около 7 часов утра голова ледохода подошла к Нижневартовску. В связи с этим, сотрудники МКУ города Нижневартовска „Управление по делам ГО и ЧС“ напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения при прохождении ледохода — в особенности это касается детей и подростков», — пишет администрация в своем канале.
Мэрия напоминает, что во время ледохода запрещено выходить на реку, отталкивать льдины от берега, измерять глубину водоема, стоять на обрывистых берегах и перегибаться через ограждения, чтобы посмотреть на ледоход. При возникновении ЧС — немедленно звонить по телефону 112.
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