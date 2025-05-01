01 мая 2025

В тюменской реке Ишим уровень воды поднялся почти на 30 сантиметров. Инфографика

В Тюменской области уровень воды в Ишиме вырос на 26 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ильинке река Ишим убывает
В Ильинке река Ишим убывает Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 26 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +26 см. Уровень воды над нулем поста 834 см. Гидропост Ишим — Ильинка. Изменение уровня воды -2 сантиметра, уровень воды 827 см», — отмечено на сайте.

Вода постепенно прибывает и в других районах региона. Среди них:

  • в Казанском река Алабуга +2 (688 см);
  • в Абатском река Ишим +9 (797 см);
  • в Ялуторовске река Тобол 0 (526 см);
  • в Викулово река Ишим +6 (600 см);
  • в Тобольске река Иртыш +3 (620 см);
  • в Тюмени река Тура +13 (534 см).
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
Фото:

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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 26 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +26 см. Уровень воды над нулем поста 834 см. Гидропост Ишим — Ильинка. Изменение уровня воды -2 сантиметра, уровень воды 827 см», — отмечено на сайте. Вода постепенно прибывает и в других районах региона. Среди них:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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