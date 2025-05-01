В Ильинке река Ишим убывает
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в одноименном городе за сутки вырос на 26 сантиметров. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Ишим. Изменение уровня воды за сутки +26 см. Уровень воды над нулем поста 834 см. Гидропост Ишим — Ильинка. Изменение уровня воды -2 сантиметра, уровень воды 827 см», — отмечено на сайте.
Вода постепенно прибывает и в других районах региона. Среди них:
- в Казанском река Алабуга +2 (688 см);
- в Абатском река Ишим +9 (797 см);
- в Ялуторовске река Тобол 0 (526 см);
- в Викулово река Ишим +6 (600 см);
- в Тобольске река Иртыш +3 (620 см);
- в Тюмени река Тура +13 (534 см).
Как изменился уровень воды в реках за сутки.
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