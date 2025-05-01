01 мая 2025

В Тюмени взлетят цены на посуточную аренду квартир

В Тюмени стоимость посуточной аренды квартир вырастет на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Аренда квартир вырастет из-за потока туристов
Аренда квартир вырастет из-за потока туристов Фото:

Посуточная аренда квартир в Тюмени к лету подорожает в среднем на 20% Об этом сообщил Алексей Попов, руководитель сервиса «Циан.Аналитика».

«Летом становится больше поездок с туристическими целями. Это позволяет собственникам повысить ставки. Стандартная индексация — плюс 15-20%)», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой Алексей Попова.

Эксперт отмечает, что активность пользователей в разделе посуточной аренды квартир в Тюмени в летние месяцы 2,2-2,5 раза выше, чем в феврале — апреле. Именно поэтому цены заметно увеличиваются в период ажиотажа.

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Посуточная аренда квартир в Тюмени к лету подорожает в среднем на 20% Об этом сообщил Алексей Попов, руководитель сервиса «Циан.Аналитика». «Летом становится больше поездок с туристическими целями. Это позволяет собственникам повысить ставки. Стандартная индексация — плюс 15-20%)», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой Алексей Попова. Эксперт отмечает, что активность пользователей в разделе посуточной аренды квартир в Тюмени в летние месяцы 2,2-2,5 раза выше, чем в феврале — апреле. Именно поэтому цены заметно увеличиваются в период ажиотажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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