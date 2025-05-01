В Тюмени взлетят цены на посуточную аренду квартир

Посуточная аренда квартир в Тюмени к лету подорожает в среднем на 20% Об этом сообщил Алексей Попов, руководитель сервиса «Циан.Аналитика».
«Летом становится больше поездок с туристическими целями. Это позволяет собственникам повысить ставки. Стандартная индексация — плюс 15-20%)», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой Алексей Попова.
Эксперт отмечает, что активность пользователей в разделе посуточной аренды квартир в Тюмени в летние месяцы 2,2-2,5 раза выше, чем в феврале — апреле. Именно поэтому цены заметно увеличиваются в период ажиотажа.
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