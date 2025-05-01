01 мая 2025

В Тюмени перекроют центр города из-за репетиции парада. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада пройдет 2 мая в 19:30
Репетиция парада пройдет 2 мая в 19:30 Фото:

В Тюмени 2 мая с 18 до 22 часов перекроют центральные улицы из-за репетиции парада, посвященного Дню победы. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«С 18 до 22 часов 2 мая движение транспорта будет запрещено на следующих участках автодорог: по улице Республики — от улицы Орджоникидзе до улицы Челюскинцев. По Первомайской — от Хохрякова до улицы Ленина»,– сообщили в инфоцентре.

Объезд перекрытых участков будет осуществляться по улицам Герцена, Советской, Орджоникидзе и Володарского. Сама репетиция начнется в 19:30.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 2 мая с 18 до 22 часов перекроют центральные улицы из-за репетиции парада, посвященного Дню победы. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «С 18 до 22 часов 2 мая движение транспорта будет запрещено на следующих участках автодорог: по улице Республики — от улицы Орджоникидзе до улицы Челюскинцев. По Первомайской — от Хохрякова до улицы Ленина»,– сообщили в инфоцентре. Объезд перекрытых участков будет осуществляться по улицам Герцена, Советской, Орджоникидзе и Володарского. Сама репетиция начнется в 19:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...