В Тюмени 2 мая с 18 до 22 часов перекроют центральные улицы из-за репетиции парада, посвященного Дню победы. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«С 18 до 22 часов 2 мая движение транспорта будет запрещено на следующих участках автодорог: по улице Республики — от улицы Орджоникидзе до улицы Челюскинцев. По Первомайской — от Хохрякова до улицы Ленина»,– сообщили в инфоцентре.
Объезд перекрытых участков будет осуществляться по улицам Герцена, Советской, Орджоникидзе и Володарского. Сама репетиция начнется в 19:30.
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